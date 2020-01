Es un álbum creado con las peticiones de su fanaticada.

El cantante español David Bisbal se muestra complacido con la producción discográfica En tus planes, no solo por plasmar una vez más su esencia musical, sino por la conexión con el público, en quien basó parte del criterio a la hora de decidir ritmos y letras.

“Estoy contento con el resultado, muy feliz”, dijo con una amplia sonrisa el artista en entrevista por videollamada desde Miami, Florida. “Es un álbum que me ha aportado muchísimo, desde el primer momento. Ha sido el primer disco en el que he apuntado o que he agarrado una libreta con un bolígrafo y he empezado a escuchar las peticiones de la gente”, dijo complacido sobre el disco que lanzó el 3 de enero, y que presenta 13 temas de los que nueve son nuevos.

“En muchas ocasiones no he contado con las opiniones de la gente. He querido hacer un disco porque así me ha salido del corazón y porque también he querido actuar con el factor sorpresa a ver qué le parece a la gente”, comparó el vocalista, quien en diciembre de 2016 lanzó su álbum Hijos del mar. “Pero en este caso, me ha divertido muchísimo y he aprendido porque la gente misma me ha dado muchas lecciones”, añadió el ganador de tres Grammy Latino y tres Latin Billboard.

Al hablar del tiempo de espera para el álbum, en el que estuvo trabajando desde 2018 a la par con otros proyectos musicales, insistió en la integración de la opinión del público que lo sigue, así como de su equipo de trabajo, para el resultado que buscaba.

“Me gusta ser exigente con mi trabajo, pero tampoco me gusta ser obsesivo. Es decir, lo que me gusta es dejarme aconsejar, no es que llega mi equipo y le diga ‘eso tiene que ser así’ y, sin más remedio, tiene que ser así. No me gusta. Me gusta dejarme aconsejar para recibir los mejores consejos porque ahí es cuando nosotros los seres humanos mejoramos”, reflexionó.

La ilusión se refleja en el artista al hablar sobre los ritmos del disco, disponible en las plataformas digitales principales de música. “Se va un poco por esta línea, por la rumba latina, esos sonidos más aflamencados. Definitivamente, me la he pasado muy bien. Hay baladas hermosísimas también, que eso va a hacer que se compense todo en los conciertos en vivo”, resaltó con satisfacción sobre la producción, que incluyó reacciones favorables para el lanzamiento de temas como A partir de hoy, con Sebastián Yatra; Abriré la puerta, con Alejandro Fernández; Bésame, con Juan Magán; y Perdón, con Greeicy.

“La gente estaba súper contenta con esas colaboraciones que habíamos tenido porque eran tres rumbas latinas espectaculares, que la rumba latina se había vuelto un poco la actualidad musical, que era un poco lo que hacía al principio de mi carrera, y la gente ha quedado encantada”, mencionó complacido.

“Con la balada de Alejandro Fernández quedaron encantadísimos también porque dentro de la industria ahora, la mayoría de las canciones que se escuchan son canciones para bailar, y que haya presentado una balada con poca instrumentación, además, y con nuestras voces, ha sido fantástico”, añadió Bisbal, quien tiene programada una gira a partir de mayo en varias ciudad de su tierra natal.

Dentro de los temas, destacó el tema Sabrás, dedicado sus hijos, Ella, producto de su pasada relación con la modelo española Elena Tablada, y Matteo, procreado con su actual pareja, la modelo venezolana Rosanna Zanetti. “Habla del amor, pero es un amor especial porque le dedico esta canción a mi hijo, que tiene 10 meses, y le hablo del amor de su hermana de 10 años”, valoró. “Lo que quería era que tuviera razón de ser esta canción cuando pase un tiempo, cuando mis hijos entiendan la letra, entonces va a ser especial esperar hasta ese momento”.

Preocupado por Puerto Rico

El cantante no quiso despedirse sin antes manifestar solidaridad por los acontecimientos por los que ha estado atravesando la Isla en los años recientes.

“Aquí está mi corazón con vosotros, que sé que los últimos años habéis tenido los desastres naturales horribles y que la han pasado muy mal”, dijo. “Pero la verdad es que España, que es un país muy solidario siempre con Puerto Rico, le han llegado noticias, y como también estamos muy unidos con los artistas de Puerto Rico, que son portavoces de todos los problemas de Puerto Rico y hacen una labor fantástica, a nosotros nos ha ablandado tanto también el corazón”, enfatizó. “A toda la gente trabajadora que lucha diariamente por Puerto Rico, esa gente que lo ha perdido todo, a ellos todo mi apoyo y todo mi corazón”.