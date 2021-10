Su última visita a Puerto Rico fue hace varios años, así que aguardaba con ansias su reencuentro con el público boricua. La espera terminó y el cantante español David Bisbal no puede ocultar la emoción de pisar nuevamente un escenario boricua, justo un año después de intentar presentar aquí el concierto “En tus planes”.

“Para mí es un sueño estar aquí en Puerto Rico. Como ya sabéis, la Isla del Encanto es una tierra imprescindible en mi carrera musical, y todo lo que he ido viviendo con mi carrera. Volver a la Isla después de todo lo que hemos vivido con la pandemia, pues es algo grande”, exclamó el español. “Definitivamente venimos con una sonrisa en el corazón y para disfrutar con todos los boricuas”, añadió.

El concierto que trae Bisbal a la Isla, y que presentará este viernes 8 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico, será similar al que ha estado presentando en España desde mediados del verano, por lo que ya está más que rodado y practicado. Razón por la cual el cantante está confiado en que le gustará mucho al público, sobre todo por una razón muy particular. “Tengo un repertorio muy extenso que ahora se nutre mucho de los sencillos o ‘singles’, los cuales no necesariamente tienen que haber aparecido en un álbum para que la gente las conozco. Plataformas de ‘streaming’ como Spotify o Apple Music, ayudan a que las personas se aprendan las canciones y cuando vienes en concierto la gente te sorprende cantándolas contigo”, explicó el padre de tres hijos. “Puedo decir directamente que en el concierto hay más canciones rápidas que baladas, aunque hay muchísimas baladas, porque sé que a la gente de Puerto Rico les gusta mucho”.

De hecho, el español no ha estado muy alejado de los escenarios durante la pandemia, ya que en una ventana de tiempo que abrió en España a finales del 2020, logró hacer varios conciertos íntimos con público limitado y en unas comunidades autónomas en específico. Igualmente, se ha visto muy activo en la televisión de su país natal al participar como jurado en el programa “La Voz Kids”, de Antena 3.

Justo en octubre, pero de 2020, estaba en calendario el comienzo de su gira por Estados Unidos, e incluía a Puerto Rico en una de sus paradas. Fue por eso que tan pronto se flexibilizaron las restricciones para dar espectáculos en el país norteamericano, lo primero que hizo Bisbal fue procurar que la Isla estuviera incluida en la gira. “Aunque sea difícil y haya restricciones, me da igual, ya que hace muchísimo tiempo que no visitábamos la Isla”, exclamó el cantante, quien anunció recientemente que entre noviembre y diciembre de este año hará cuatro conciertos especiales en España, llamados “David Bisbal Filarmónico by Consentino”.

Tienen química

David Bisbal admitió que tiene una gran amistad con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, con el que grabó hace algunos meses el tema “Dos veces”. De hecho, al igual que ha dicho en otras ocasiones, recalcó que el intérprete de “Despacito” es con quien mejor química tiene y con el que más ha colaborado en canciones, espectáculos en vivo y presentaciones en premiaciones especiales.

De hecho, justo en el mes de septiembre estuvo grabando en España el programa “La Voz”, por lo que pasó horas largas en el estudio de grabación y fuera de él. Sin embargo, esta vez Fonsi no lo acompañará en el concierto del viernes. “Él tiene una agenda que da miedo y no va a poder estar conmigo. De todas maneras, este es un concierto muy íntimo, que lo voy a disfrutar, donde voy a tener contacto directo con la gente y quiero gozármelo de esa manera”, aclaró.

Unión familiar

Aunque admitió que lo que más le gusta de ser cantante es treparse a los escenarios a cantar o hacerlo en el estudio, también dejó ver que lo que menos le agrada es estar alejado de su familia por tanto tiempo. “Eso es muy duro y es dificilísimo. Sobre todo, cuando ya tienes niños pequeños. Fíjate que esta gira americana iba a realizarse el año pasado para estas fechas, y mi tercera hija, que se llama Bianca, nació el 26 de octubre, por lo que me hubiese perdido su nacimiento. Pero ahora me voy a perder el primer año de cumpleaños de ella por estar por acá en América en la gira”, añadió el español quien reside en Madrid junto a su esposa Rosanna Zanetti. “Pero bueno, son de las cosas que creo que al final te dan muchas fuerzas. Tengo un compromiso con mi público y mi familia lo entiende, con la cual tengo una relación espectacular y donde todos somos un equipo, lo que hace que tenga más facilidades para trabajar”.