Nada es igual. Ni los saludos, ni la forma de lavarse las manos, ni las visitas a la familia y mucho menos las visitas al supermercado. Tampoco la forma de agasajar a los seres queridos.

Lo sabe bien el cantante David Bisbal que ayer le tocó celebrar el primer año de vida de su hijo Mateo desde la realidad del aislamiento social en su casa en Madrid, España, país que mantiene una de las tasas más altas de mortalidad a causa del coronavirus.

“Es lo que no me gustaría que pasara en Latinoamérica“, dijo de inicio. “Les recomiendo a toda la gente que vea las noticias de lo que está sucediendo aquí para que vean que la situación es difícil y no nos queda otra más que tomar las medidas que están imponiendo”, sostuvo. “Viene todo esto de Italia, que se complicó muchísimo y cuando nos quisimos dar cuenta, pues llegamos muy tarde”.

Desde ese entorno de inseguridad, el artista no pasó por alto el cumpleaños de su hijo y junto con su esposa, la modelo, Rosanna Zanetti, y su primogénita Ella, celebraron al pequeño, según también lo compartió en su Instagram

“¡Madre mía, vaya el primer año que le ha tocado vivir a Mateo!, que ahora no será muy consciente, pero bueno, siempre cumplir años es especial, pero cumplir un año es el más especial de todos, está clarísimo, así que cuando sea un poco mayor le comentaremos la situación y todo lo que tuvimos que hacer”, compartió el artista, natural de Almería, España.

El tradicional “Feliz cumpleaños”, según contó, lo cantaron varias veces, mientras iban pasando de una videollamada a otra. Ese sentir, esa forma de conectar salvaguardando la salud individual, es lo mismo que comparte en su más reciente vídeo “Si tú la quieres”, y en el que comparte a dúo con su coterránea Aitana.

Mucha fuerza a todos“ -David Bisbal, cantante

Es un vídeo casero que recoge la nueva cotidianidad y a la vez honra la labor de los profesionales que, desde ámbitos distintos, atienden la emergencia de salud. No es una canción que surgió a partir de esta situación, ambos la grabaron para el álbum “En tus planes”, del artista, y se disponían a realizar el vídeo en Colombia, cuando surgió la orden del aislamiento en España. Decidieron entonces, atemperarla a la actualidad.

“Hicimos este vídeo homenaje para toda la gente que está viviendo esta situación, incluido también aquellas personas que están en primera línea de batalla luchando contra el coronavirus en los hospitales, en residencias de ancianos, empresas sanitarias, policías, la gente que trabaja en los supermercados...”, detalló.

De Aitana, tuvo puros elogios. Se conocieron en ”La Voz Kids”, edición de España, donde ella figuró como asistente de él en la selección de talentos, y la conexión fue espontánea. “Siempre me fijo muy bien en los artistas que son jóvenes, pero que son disciplinados, que trabajan muy bien, y ella es así”, resaltó. “La juventud de hoy necesita gente como ella, que lo que muestra al mundo es que si quieres conseguir tus sueños, tienes que trabajar sí o o sí”.

BIsbal confía en que el concierto pautado para el 9 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico no sufra cambios. “Por ahora mi concierto en Puerto Rico, sigue”.