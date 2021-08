La etapa de darse a conocer y probar su talento pasó hace un largo tiempo. Ahora su compromiso artístico es continuar deleitando con éxitos del pasado y aquellos que va dando a conocer, sin perder de perspectiva que la prioridad en este presente en su vida es su familia.

“En España me organizo muy bien. Es decir, cuando estoy de gira por España no me preocupa porque sé que voy y vengo en el mismo día muchísimas veces a cantar, y vuelvo a la casa y no hay ningún problema en ese sentido. No soy de los artistas que me gusta quedarme a dormir fuera de casa, sino que canto y hago unas tres, cuatro horas y me voy en el avión o en mi coche, en mi carro, o el carro de la gira y vuelvo a casa”, detalló el cantante David Bisbal por videollamada desde Madrid, donde reside junto a su esposa, la actriz Rosanna Zanetti, su hijo Matteo, de dos años, y la pequeña Bianca, de 10 meses de nacida, ambos procreados en común.

PUBLICIDAD

“Mi trabajo es importante porque sustenta a toda mi familia y mi gente, pero sin ninguna duda, si tuviera que elegir entre mi familia y música, pues está clarísimo que yo creo que cualquier ser humano más o menos coherente, elegiría a su familia”, afirmó enfático el artista, quien promueve el sencillo Dos veces, con la colaboración del cantautor Luis Fonsi.

“Hay que pensar que para otras personas la música, los éxitos, los premios, es lo más importante. Por supuesto que sí, estuve en algún momento de mi carrera (interesado), por supuesto, porque como joven tienes que armar una carrera, pero cuando empiezas, por ejemplo, a construir los pilares de tu casa y tu vida, al final, cuando ya llegas un poco por las ventanas, ya disfrutas de otra manera”.

Como a una inmensa mayoría, el aislamiento sugerido por la pandemia mundial le derivó bastante tiempo para estar en casa y compartir en familia. Incluso, para disfrutar de la llegada de Bianca en octubre del año pasado.

“Bianquita es delicadita, es amorosa, y Dios mío, es una niña extraordinaria, de verdad que sí. La quieres abrazar todo el tiempo, y ha sido un momento extraordinario”, resaltó con ternura. “Nosotros nos quedamos embarazados antes de que sugiera el problema de la pandemia y por lo tanto, todo el confinamiento ha sido muy amoroso entre nosotros, entre Rosanna y yo, por lo tanto hemos podido disfrutar de un momento que obligatoriamente a todos nos tuvieron que confinar y por lo tanto, hice el ejercicio para mí mismo para disfrutar con mis hijos, Rosanna y en definitiva, vivir algo que normalmente no estaba en mi vida”, mencionó el también padre de Ella, de 11 años, a quien procreó con la diseñadora Elena Tablada.

PUBLICIDAD

Esta rutina tomará un giro diferente ahora que se reanudan los compromisos artísticos.

“Sin ninguna duda lo que va a ser durísimo va a ser la gira en Estados Unidos y Puerto Rico porque, claro, ahí ya me tengo que trasladar a otro país, estamos en una época de colegios. Va a ser muy duro porque va a ser un mes”, compartió al hacer referencia a la gira de conciertos En tus planes 2021, que realizaría el año pasado, pero que por la crisis de salud mundial por el COVID-19 decidió posponer hasta este año. El título del tour hace referencia al álbum del mismo nombre, que estrenó el año pasado.

El turno a Puerto Rico le toca el próximo 8 de octubre. “Es muy importante, es una tierra donde la gente entiende de música, la lleva en la sangre”, dijo. “Después de casi ya 20 años, todos los temas que aparecen en los conciertos son singles (sencillos) que han sonado en la radio y por tanto, la gente nueva o que viene de siempre, conoce el repertorio y puede cantar contigo”, valoró el intérprete, quien colaboró con la artista estadounidense Carrie Underwood con el tema Tears of Gold.

Una hermandad

Luis Fonsi y el cantautor español se conocieron hace cerca de 20 años, cuando Bisbal participó del reality Operación triunfo, en España. Pocos años después se reconectaron en Puerto Rico cuando el almeriense estuvo de visita para promover su álbum Bulería (2004).

“Es mi amigo y es un familiar para mí”, expresó, y abundó sobre la experiencia de grabar el sencillo Dos veces, que por segunda ocasión los une formalmente en una canción.

PUBLICIDAD

“Es un homenaje también a mi amigo porque es un compañero que conozco de hace mucho tiempo con el cual he compartido multitud de momentos musicales”, destacó. Los artistas se juntaron para el éxito Aquí estoy yo (2008), que también cuenta con las voces de Aleks Syntek y Noel Schajris.

“Hicimos el recuento y hemos llegado a la conclusión de que mutuamente hemos sido los artistas con los que más hemos colaborado”, expuso al hacer referencia a encuentros en tarima en diversas presentaciones que incluyen el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en eventos como Premio Lo nuestro y en el Royal Albert Hall (Londres), entre otros escenarios.

El sencillo Dos veces lo crearon mediante la plataforma de video Zoom.

“Hicimos un encuentro virtual y lo cierto es que al final hicimos una canción perfecta para nosotros”, mencionó, y reiteró su complacencia por el resultado. “Volver a unirme con un gran familiar como es Fonsi ha sido un honor, sobre todo porque hemos creado una rumba latina para divertir, en vez de una balada, y que la gente se riera de nosotros porque el videoclip está lleno de anécdotas”, añadió sobre el video musical que estrenó en junio y que los presenta en una dinámica en un gimnasio.