David Rivera, líder de la banda La Bámbula, fue seleccionado para formar parte del globalFEST 2026, un prestigioso evento que unirá a diversos talentos emergentes de la música el próximo domingo, 11 de enero, en el David Geffen Hall del Lincoln Center en la ciudad de Nueva York.

El cantautor y baterista puertorriqueño fue seleccionado entre más de 2,000 solicitudes provenientes, de todos los rincones del mundo, para encender el festival anual que, por más de 20 años, ha promovido las tradiciones sonoras del mundo y reúne una ecléctica selección de intérpretes innovadores para celebrar desde los sonidos internacionales más vibrantes del momento, hasta estilos nacidos y desarrollados en Estados Unidos.

David Rivera se unirá a otros nueve artistas en el evento que tendrá lugar en el David Geffen Hall en Nueva York. ( Suministrada )

“Me siento honrado y muy entusiasmado con esta oportunidad de compartir mi propuesta musical en un evento tan importante y trascendental en las carreras de grandes artistas. En momentos como los que atraviesa el mundo, la música siempre está presente para construir puentes y recordarnos lo que nos conecta. Estoy profundamente orgulloso de poder llevar a Puerto Rico a este escenario global a través de mi música”, comentó David Rivera, en declaraciones escritas.

David Rivera y La Bámbula será uno de los diez actos de esta edición que incluirá, además, artistas de Armenia, Ucrania, Marruecos, Italia, Colombia, Corea del Sur, Pakistán y los Estados Unidos.

La presentación de David Rivera y La Bámbula está pautada para las 7:55 pm en la tarima del Leon and Norma Hess Grand Promenade del David Geffen Hall en Lincoln Center.

Rinden tributo a Batacumbele en El Boricua

Antes de partir a tan importante compromiso, David Rivera y La Bámbula, rendirán homenaje a uno de los grupos que influenció su sonido e identidad; Batacumbele, en un evento que se llevará a cabo el martes, 30 de diciembre de 2025, desde las 9:00 pm en El Boricua, Río Piedras.

“Batacumbele es una de mis bandas favoritas y una de las bandas más especiales que tiene Puerto Rico. Su sonido, sus arreglos, la agresividad e irreverencia con la que tocaba para mí es fascinante. Concibo mi grupo como un híbrido de Phil Collins, Earth Wind and Fire, Cortijo, y Batacumbele. Será muy divertido tocar la música de uno de mis grupos predilectos”, comentó David.

La Bámbula interpretará temas de Batacumbele al estilo y con el sonido de David Rivera y La Bámbula acompañados del cantante principal e integrante fundador; Jerry Medina y el también cantante del grupo en su más reciente versión, Noel Rosado. La entrada es libre de costo.