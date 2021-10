La vocalista Sarita Torres, quien por una década fue corista de Ednita Nazario, ahora le canta a los niños con su personaje infantil ‘’Sarita tu amiguita’'.

Antes de hablar del proyecto que la tiene muy entusiasmada, Torres repasó su época como corista profesional.

“Trabajar con Ednita fue una escuela y tremenda experiencia. Estaba cumpliendo mi sueño de cantar y bailar ante un público con una de mis cantantes favoritas. Tenía 19 años y con ese trabajo pagaba mi carro. Siempre le estaré agradecida por la oportunidad”. Sarita sostuvo, además, que compartió tarima con artistas como Isabel Pantoja, Millie Corretjer y Noelia, entre otros. “Tuve el honor de cantar a dúo con el cantautor Álvaro Torres el tema ‘Buenos amigos’ que grabó con la eterna Selena”.

“Todas estas experiencias me han ayudado a crecer como profesional y me siento muy contenta de presentar mi propio proyecto musical infantil”, expresó.

Torres relató cómo inició su nueva faceta como cantante infantil: “Nació en casa, se dio de forma casual. Recibí la llamada de una amiga pidiéndome que le grabara la canción de ‘Las calabazas’ ya que quería enseñársela a sus estudiantes de la clase de Español. La grabé “a cappella”, con mi celular, y se la envié. Al día siguiente me comuniqué con mi hermano Frankie y le hablé sobre mi interés de añadirle música. Finalmente su amigo músico Naldi Rivera hizo un arreglo hermoso. El próximo paso era el vídeo ... Mi hija mayor Claudia trabajó con la cámara mientras que Daniela, con apenas 15 años, realizó una fabulosa animación. Ya en octubre de 2019 el vídeo estaba en Youtube”.

Esta artista independiente resaltó el hecho de haber contado con el talento y respaldo de sus hijas. “Ellas son mi principal apoyo, las adoro y me siento muy orgullosa de ellas”.

‘’Todos tenemos un niño interior, esa niña interior que vive en mi un día recobró fuerzas, se abrió como una flor y se convirtió en ‘Sarita tu amiguita’, una cantante que transmite amor y alegría a los niños y sus familias. Sigo siendo Sarita Torres porque no me desdoblo. Lo único diferente es que mi personaje está lleno de colores para que los niños se identifiquen conmigo”, aseguró.

Sarita, graduada de Telecomunicaciones, expresó que su música va dirigida a niños de 0 a 6 años y que su objetivo principal es que aprendan mientras se divierten. “Es efectivo memorizar con canciones. Además cantar ayuda en el desarrollo del lenguaje. Lo pude ver bien de cerca cuando fui maestra de Kindermusik, un programa de música y movimiento para niños en edad temprana”.

Torres, quien de pequeña estudió violín en el Programa de Cuerdas para Niños del Conservatorio de Música de Puerto Rico y tomó clases de ballet en la Academia de Zaida Varas, cuenta con la colaboración de su hermano músico Frank Torres Rivera, violinista y cantante de la Tuna de Segreles. “Lo admiro por todo lo que hace. Él es mi manager y compositor de casi todas mis canciones, hacemos un buen equipo y sin él nada de esto fuese posible”, sostuvo.

“Las vocales”, “Los números del 1 al 10″, “Las figuras geométricas” y “Pin Pon” forman parte del repertorio de esta simpática chica. “‘Pin Pon’ fue grabada al ritmo de bomba sicá. El vídeo se filmó en el pueblo de Loíza y contamos con la bella participación de la niña bailarina Jolianis Santana. Tienen que verlo es rítmico y muy divertido”. Sarita tu amiguita busca promover con este tema la amistad, la inclusión, la higiene y la cultura de Puerto Rico.

“Rosa la abejita laboriosa’', es el nuevo sencillo en promoción. Este personaje creado por su hija Daniela acompaña a Sarita tu amiguita a todas sus presentaciones. “Quiero que todos los niños del universo conozcan el maravilloso mundo de Rosa. Las abejitas son las principales polinizadoras y sin ellas no tendríamos comida. Debemos respetarlas y no matarlas. Con esta canción queremos concientizar no solo a los niños, sino a todas las familias sobre la importancia de preservar su especie”, concluyó.

Sus canciones ya están disponibles en las principales plataformas digitales. También la pueden seguir en sus redes sociales de Facebook e Instagram como “Sarita tu amiguita”.