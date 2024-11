El cantante Ryan Milo presenta su más reciente sencillo, “Si me dejas no vale”, reinterpretación de un clásico que ha dejado una huella imborrable en la música latina.

Originalmente interpretada por Julio Iglesias como balada y adaptada al merengue por el icónico grupo La Línea, el número renace con un nuevo aire bajo la voz de Ryan Milo, reconocido por su versatilidad en el género tropical.

“Queríamos honrar la esencia de la canción y al mismo tiempo ofrecer un toque fresco que conecte con las nuevas generaciones”, señaló el artista.

Desde su debut discográfico en 2021 con “Cómo olvidar: Back To The 90′s”, en el que rindió homenaje a grandes figuras de la música tropical como Juan Luis Guerra, Milly Quezada, Elvis Crespo y Olga Tañón, Ryan Milo ha demostrado una evolución. Este álbum, lanzado bajo la casa productora independiente Zonido Network, incluyó su primera colaboración con Milly Quezada en una renovada versión de “Entre tu cuerpo y el mío”. Igualmente, ha grabado colaboraciones con Elvis Crespo (“La foto se me borró”) y Gisselle (“Karma”).

En 2023, Ryan lanzó su primer sencillo inédito, “Cuánto daría”, que captó la atención de Fonovisa.

“Si me dejas no vale” ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con el apoyo de un video musical grabado en la República Dominicana.