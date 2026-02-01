El reconocido exponente de la música urbana De La Ghetto se presentó el pasado viernes en Manatí, ofreciendo un espectáculo cargado de energía, éxitos y una conexión total con el público presente.

Durante la presentación, que formó parte de las fiestas patronales del mencionado pueblo, el artista interpretó un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera, provocando la euforia de los fanáticos que se dieron cita para disfrutar de una noche llena de ritmo y buena música. Su dominio del escenario y la respuesta del público reafirmaron su vigencia y fuerza dentro de la escena urbana internacional.

La velada contó además con la participación de artistas invitados como J King y Maximan, así como Guelo Star, quienes se unieron a De La Ghetto en tarima, “elevando la experiencia del público y aportando momentos especiales que fueron celebrados con gran entusiasmo por los asistentes”, expresa el comunicado de prensa. “El evento se destacó por una producción dinámica y una atmósfera vibrante que convirtió la noche en una experiencia memorable, consolidando a Manatí como un punto importante para el entretenimiento en la región norte del país”, agrega el escrito.

Como parte de su agenda en Puerto Rico, De La Ghetto se presentará la próxima semana en las Fiestas Patronales de Mayagüez, donde aspira a brindar una noche cargada de éxitos y energía urbana.