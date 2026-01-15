Su nueva producción discográfica es un reflejo de la evolución que asoma tras dos décadas de trayectoria musical. Crear música que trascienda es uno de los enfoques que mueven al famoso intérprete puertorriqueño Arcángel en cada proyecto discográfico. El álbum “La 8va maravilla” reitera esta intención.

Para Austin Santos, no solo se trata de narrar las historias que surgen de su musa. Es relevante brindar un producto que siga consolidando su sitial como un referente importante de la escena urbana.

“‘La Maravilla’ siempre ha sido mi apodo dentro de la música. Los que son fanáticos y seguidores de mi música les hacía falta el tipo de música que van a ver en el disco. Y los que no saben que yo hago este tipo de música, también van a decir como que ‘contra, mira que bufeao canta Arcángel’”, celebró sobre el disco de 20 temas que incluye colaboraciones con Ricky Martin, Daddy Yankee, Grupo Firme, Sech, Kapo, Beéle y su hijo Austin San.

“Me refleja bastante porque yo soy bien yoísta con mi música y todo lo que yo canto, de alguna manera u otra ha tenido que tener algún impacto personal en mi vida”, sostuvo en un encuentro con Primera Hora en un hotel de la capital. “Yo soy muy bueno creando historias y esas cosas, normal, como todo compositor, pero se me hace mucho más fácil y ha sido siempre mi esencia, dejar mis experiencias vividas plasmadas en música”.

El artista, quien se promueve a sí mismo como “la única maravilla que camina y canta”, visitó como anticipo promociona las siete maravillas: la Gran Muralla China, Machu Picchu (Perú), Petra (Jordania), el Cristo Redentor (Brasil), el Coliseo de Roma (Italia), Chichén Itzá (México) y el Taj Mahal (India).

Además de la base urbana que lo distingue, “La 8va maravilla” muestra un viaje sonoro con fusiones tropicales, pop y música electrónica, entre otros.

“Yo sé que va a ser un disco que va a ser de su agrado porque fue hecho exclusivamente para las personas que les gusta la buena música. Es mi primer álbum sin un ‘parental advisory’ en el frente”, reveló sobre la ausencia de advertencia de contenido explícito.

Musa desde la sobriedad

La cirugía de corazón abierto que enfrentó el año pasado lo obligó a tener unos cuidados que implicaron mantenerse en plena sobriedad. “Yo tenía una dependencia bien grande al alcohol y al cannabis. Era como que ‘si yo no fumo, no me gusta estar aquí, no puedo’”, confesó.

“Cuando se me limitó por cuestiones de salud, a que tengo que modificar bastante el alcohol y tengo que dejar definitivamente el humo, pues no hay de otra, porque ¿qué voy a hacer?, ¿me voy a retirar? Todavía tengo un contrato que cumplir. La música es mi pasión. Es lo mejor que sé hacer. Entonces, dije, ‘vamos a ver’. Me di la oportunidad de ‘embrace it’, mi situación. ‘Dale, que venga’. Y me siento mejor que nunca. Pude crear”.

Por otro lado, hablar de la colaboración del puertorriqueño Ricky Martin para la canción “Lluvia”, le provoca una gran sonrisa. “Una para el ‘bucket list’ (lista de metas). Toda mi vida he sido fanático de Ricky, desde que soy un niño. Pa’ mí Ricky es el artista más importante en la historia de la música hispana. Ricky está en el top de la pirámide de artistas de habla hispana, gústele a quien le guste y duélale a quien le duela”, afirmó enfático. “Y el tener el respeto de tan gran personaje y la importancia que él tiene para nuestra música en general… Hablo de nuestra música en idioma, música hispana, latina, como le quieran llamar, como que tener la validación de este tipo, de la magnitud de lo que pesa su nombre, es como un premio. Es un sueño hecho realidad”.

Su canción con Daddy Yankee, “Di amén”, no solo abona una mirada espiritual dentro del álbum, sino que es una muestra más del final de una rivalidad de la que se habló por un tiempo. “Era algo que con el tiempo iba a pasar porque yo siempre he tenido respeto hacia él y él me ha respetado siempre, desde que yo me comencé mi carrera, el Yankee siempre… nunca ha tenido un no para mí. Desde que yo era un niño siempre ha estado apoyándome. Tenemos múltiples colaboraciones. Hemos salido en un montón de canciones juntos y el tiempo de Dios es perfecto. Yo me molesté porque a lo mejor no recibí algo que yo esperaba, pero no me quejo. A lo mejor eso no estaba para que pasara y ya, porque Dios así lo quiso, Dios quiso que fuera ahora, y se dio”.

Con Justin en su corazón

Rendir homenaje de diversas maneras a su hermano Justin Rafael Santos, quien falleció en 2021 en un accidente de tránsito por una conductora bajo los efectos del alcohol, es una de las maneras que abraza para sentirlo cerca de su corazón. El primer tema del álbum sirve a este propósito.

“En el intro, ‘Lúcido’, lo menciono”, afirmó complacido. “Digo que me tocó subirme en una tarima y yo sin superar la muerte de mi hermano. En el (álbum) ‘Señor Santos’ lo mencioné en como diez temas. Siempre. Ya eso es una de las cosas que también yo me quiero dedicar a hacer, es rendirle honor a mi hermano, coleccionar gratos recuerdos con mis hijos y hacer sonreír a mi mamá”.

Una gala en su honor

Como antesala al estreno de “La 8va maravilla”, Arcángel celebró un encuentro especial con familiares y amigos como tributo a sus 20 años de trayectoria. “Estoy bien contento y feliz con todo el apoyo que Puerto Rico me sigue dando a través de todos estos años”, dijo el cantante. Además de figuras como De La Ghetto, con quien a dúo inició su trayectoria, Bad Bunny tuvo unas palabras de admiración por su huella musical, lo que valora en grande.

“Que el artista número uno del planeta por cuarto año consecutivo o quinto te diga que tú eres el artista más importante en la historia del género, es como que… Sus expresiones valen más que todos los Grammys que se supone que yo tuviera en mi pared, que no tengo”, manifestó pensativo. “Eso vale más que un par de estatuillas. Se supone que tenga como diez, de verdad que sí, yo las he contado, las que no me han entregado. Espero que con este disco les llamen la atención”.