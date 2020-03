Una medida drástica, pero necesaria.

Como muchos ciudadanos en el mundo, el intérprete urbano De La Ghetto pasa un periodo de aislamiento impuesto en su hogar en Orlando, Florida.

Adaptarse no ha sido sencillo, pero el ánimo de formar parte de la solución ante la amenaza del coronavirus es razón suficiente.

“Dicen que vamos a estar un mes lockdown (de cierres) las escuelas, los negocios, para por lo menos controlar todo lo que está pasando. Creo que está muy bien. Deben hacerlo antes de que esto se salga de las manos de todo el mundo”, comentó el reguetonero en entrevista telefónica con Primera Hora.

El cantante pasa los días con su esposa, Verónica, y sus dos hijos pequeños, Madonna Shanti, de 6 años, y Osiris King, de 3.

“Toda mi familia está muy bien. Los hijos míos pequeños no entienden todavía la situación, pero yo les voy explicando”, reveló el artista, también padre de William, de una relación anterior.

El exponente urbano bromeó sobre cómo la pequeña asimila el receso en casa. “Está feliz porque no tiene clases. Estoy con ella mucho tiempo todos los días dándole clases, enseñándole como si estuviese en la escuela todavía; repaso con ella todas las cosas, algo que yo no hacía porque siempre estaba viajando o estaba en un estudio metido”, confesó al verlo como una ganancia del encierro forzado.

Para el otro pequeño no ha habido mucho cambio en su rutina. “Él está tranquilo, viendo muñequitos a todo lo que da, jugando. Por lo menos tengo break de por lo menos compartir un poquito más con ellos, que no he podido hacerlo en estos últimos seis meses porque hemos estado bien ocupados trabajando en lo que es el último álbum, también los viajes, los negocios, un poco complicado”, agregó Rafael Castillo, nombre de pila del cantante.

Si bien reconoce que la medida impuesta de estar en casa es por el bien de todos, no deja de manifestar preocupación en cuanto al impacto en las finanzas y otros proyectos.

“Dios quiera que no sea más de un mes, porque la producción para... todo para. Por eso lo mejor que tenemos que hacer es actuar ahora”, manifestó el artista, quien confesó que “lo más difícil es la ansiedad de qué es lo que puede pasar de aquí a tres meses”.

Dentro de las pausas, se incluye el inicio de su gira. “Yo tenía unos conciertos pautados este fin de semana para Mississippi y California. Me los movieron”, reveló el artista.

“Todo esto impacta mucho porque se afectan los espectáculos, atrasa los lanzamientos de los temas, se atrasa también la radio. En lo digital lo que ayuda es que está todo el mundo en la casa bajando música en Spotify y Apple Music. Somos artistas, está bien, pero, ¿y los empleados de nosotros, que ganan por los shows, por ejemplo, los sonidistas, los Dj’s, la producción?”, enumeró preocupado.

Con calma en el amor

De La Ghetto promueve el sencillo El que se enamora pierde, que cuenta con la colaboración de Darell. El tema representa el tercer sencillo de lo que será su próximo álbum, Los Chulitos, pautado para el verano de este año. “Es algo con lo que mucha gente se puede identificar”, mencionó “De La Geezy”, como también le llaman.

“Cuando tú conoces a una persona, no te enamores de esa persona rápido. Conócela primero. Toma tiempo, en verdad, tú conocer a alguien”, aconsejó a tono con la canción, cuyo vídeo musical se grabó en Miami, Florida, bajo la dirección de Daniel Durán.

A su vez, aprovechó para darle sugerencias a quien esté pasando por un momento difícil en el amor. “Tiene que pasar por esa etapa para aprender, porque eso te hace más fuerte. A mí me hizo más fuerte cuando nene”, aconsejó, y confesó que no le iba bien en el amor cuando estaba en escuela superior.

“Era una persona que me enamoraba rápido de las nenas y no me cogían en serio. ¿Será porque siempre quise ser cantante y en la escuela no me veían con esos ojos (de pareja), y siempre estaba en ese viaje?”, reveló entre risas.

Pero De La Ghetto aprovechó para insistir en que nunca se pierde la esperanza en el amor, solo que no hay que tener prisa.

“Que lo cojan con calma. No se va a acabar el mundo ni nada de eso. Siempre hay alguien especial en el mundo para ti, que está ahí y va a llegar a tu vida. No lo busques porque si lo buscas, te vas a perder. Tienes que dejar que llegue donde ti, que llegue como a mí me llegó. Ahora tengo a mi esposa, que llevamos 14, 15 años”, celebró el reguetonero.