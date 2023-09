Trabajar un álbum que plasma la esencia del ritmo que lo enamoró desde que abrazó la música, representa uno de los mayores triunfos del intérprete urbano De La Ghetto en la producción discográfica GZ, a la que apuesta como una muestra más de su afán por explorar ritmos y proyectar su evolución artística.

En 16 años de trayectoria, se le conoce principalmente por su desempeño en el rap y en temas de reguetón. Pero lo cierto es que el R&B es un género popular por el que profesa gran fascinación y que cobra protagonismo en las fusiones de su quinto álbum de estudio.

“Siempre quería sacar un disco así, con ese concepto de R&B, un disco más con el sonido americano, pero para los latinos”, expuso con entusiasmo el artista.

“Esta es una música de la que me enamoré desde muy pequeño. Nací en Nueva York; me crié en Puerto Rico. Desde muy chiquitito siempre me gustaba el R&B y el hip hop americano”, compartió con cierta nostalgia, y destacó que esta influencia se vio en los temas de sus inicios en 2008.

“Si analizas esos éxitos, eran más con ritmos más americanizados, más R&B, más hip hop, más trap”, expuso complacido la voz de temas como Es difícil y Tú te imaginas, y compartió cuánto se involucró en los detalles de GZ.

“Es un disco que llevamos trabajando en los últimos ocho, nueve meses, back to back, en el estudio. Todos los productores del disco son productores locales de Puerto Rico y nuevos. Quería traer esa energía nueva, ese sonido nuevo, refrescante a mi público y para el disco. Por eso no usé ningún productor con renombre”.

El álbum de 12 canciones incluye el tema El Father, que estrenó en mayo. Además, cuenta con colaboraciones de Quevedo, Villano Antillano, RaiNao, Lyanno, Nesi y su amigo Arcángel.

El sencillo con Myke Towers, Me dijeron, es el único que presenta en reguetón, y se inspiró en el éxito I Don’t Wanna Know, popularizado por Mario Winans y P. Diddy en 2004. “Es un tema que me transportó a cuando yo era teenager y salía con mis primeras novias, y pa’ los jangueos’, los carros, la playa, Nueva York, mi primo. Era un tema que le estaban dando durísimo en la radio, los videos de MTV”, recordó sobre la creación musical de entonces, que incluye sonidos del tema Boadicea de la cantautora irlandesa Enya.

“Yo lo cantaba y me visualizaba en el video con Puff Daddy. Era una canción que de verdad me impactó mucho. Yo decía ‘wow, que canción más brutal, la melodía, la energía del tema’. Esa canción vieja tiene un sampleo de una canción de los Fugees de un tema de Lauryn Hill que salió en los 90″, manifestó en detalle, y aclaró que su versión la comenzó a trabajar incluso antes de que The Weeknd lanzara su versión Creepin’, el año pasado.

La letra que trabajó en español aborda la frustración de la traición, siguiendo la línea de I Don’t Wanna Know. “Es un poco de todo lo que yo viví”, dijo, y resaltó su intención de complacer al público nuevo que lo sigue sin olvidarse del que lo apoya desde sus comienzos.

El álbum GZ incluye el sencillo My Love, que estrenó en junio en colaboración con el intérprete español Quevedo. De La Ghetto expresó que ha recibido críticas de parte de un sector conservador, con relación al vídeo musical, por escenas que presentan muestras de amor entre personas del mismo sexo.

El álbum GZ incluye el sencillo My Love, que estrenó en junio en colaboración con el intérprete español Quevedo. De La Ghetto expresó que ha recibido críticas de parte de un sector conservador, con relación al vídeo musical, por escenas que presentan muestras de amor entre personas del mismo sexo.

“El tema de Quevedo es un tema que se trata de amor, de unión familiar, y que no importa si es amor entre mujer y hombre, hombre y hombre, o mujer con mujer, porque ya estamos en una era que no podemos tapar el Sol con la mano. Al final del día, amor es amor”, manifestó enfático.

“Para que tú veas que hay gente en este mundo que están 20, 30 años atrasados todavía en cuestión de su mentalidad”, lamentó.

El artista confesó que incluso recibió reclamos de allegados. “Les dije ‘¿cuál es el problema, si tú y yo tenemos amistades de la comunidad que se criaron con nosotros?’. No entiendo”, manifestó con decepción. “Ellos rápido piensan ‘¿los niños, tus hijos?’. Mira, a mis hijos los crío yo, a mis hijos yo les enseño”, prosiguió el padre de Madonna Shanti, Osiris King y William. “Uno les va explicando desde chiquititos para cuando ellos crezcan no tengan esa confusión, y eso es lo que está pasando hoy en día. Hay que explicarle a la gente que eso es una ignorancia, hay que explicarles a los niños que estamos en una era en que eso es algo completamente normal”, expuso. “Conozco mucha gente súperexitosa del ambiente. Conozco gente que me crié con ellos en el barrio, en el mismo colegio donde estudié, y los veo ahora mismo y son gente superexitosa con compañías (negocios), y su familia, y son gente normal como tú y yo. Eso no cambia nada”, agregó el intérprete, quien incluyó a la rapera Villano Antillano en este álbum.

“Ella fue de las primeras personas que no me dijo que no”, afirmó sobre el junte para el tema Ya lo sabes, en el que también colaboran Arcángel y Nesi. “Tiene mucho talento. Es una artista que te puedo decir que rapea mejor que el 85% de los raperos en Puerto Rico”, afirmó convencido.

Si bien De La Ghetto se encuentra promoviendo su nueva producción discográfica, en su calendario ya separa fechas para presentaciones musicales. “Pensamos en la gira a principios de septiembre por todo Estados Unidos, y ya estamos trabajando el otro álbum, que va a hacer solamente de reguetón”, adelantó con entusiasmo.