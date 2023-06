El reconocido artista y pionero musical De La Ghetto sorprende a sus fanáticos con una colaboración junto al rapero español Quevedo. Esta unión de talentos representa la fusión de dos mundos completamente diferentes, donde la experiencia y el legado del género urbano se encuentran con la sofisticación y frescura de la nueva ola de intérpretes urbanos europeos.

Bajo el título “My Love”, esta melodía presenta una combinación de elementos del trap y el R&B. La canción, compuesta por De La Ghetto, Quevedo y Yanzee, ha sido producida por Hydra y IOF, dos talentosos productores que han dejado su sello único en esta colaboración.

“El tema de ‘My Love’ la verdad es que me gusta mucho sobre todo por la mezcla del género con las melodías que le mete De La Ghetto. Un master y una leyenda del reggaeton con quien siempre me gustará colaborar. Ha sido increíble trabajar con él, me ha tratado de lujo siempre, desde que lo conocí en “Si Quieren Frontear” con Duki. Muchos respetos para Geezy”, afirmó por escrito Quevedo.

El video musical de “My Love” es un verdadero despliegue de historias de amor, capturadas en un entorno que refleja la velocidad vertiginosa con la que evoluciona nuestro mundo actual. Además, la inclusión también es protagonista en esta historia llena de personajes de distintas edades y parejas con orientaciones sexuales diversas, creando así una representación inclusiva y respetuosa.

El videoclip se rodó en Madrid y Cuenca en las fechas 11 y 12 de abril. Fue dirigido y escrito por la dupla de directores (El Cielo) conformada por Joaquín Luna y Alfonso Riera. La producción corrió a cargo de la productora de cine y audiovisual Antiestático, de la mano del productor ejecutivo Nabil Ejey. Tras haber colaborado juntos en la realización del álbum vidual ‘Donde Quiero Estar’, se unen de nuevo con la colaboración de la actriz española nominada al Goya, Greta Fernández, y de la modelo internacional Muriel Seiquer.

De La Ghetto, conocido por ser uno de los grandes pioneros del género urbano, se enorgullece de esta colaboración y destaca el talento y la visión de Quevedo, quien aporta un toque diferencial desde el viejo continente. Juntos estos dos artistas han creado una pieza musical que promete cautivar a los fanáticos de ambos lados del Atlántico.

“My Love” está disponible en todas las plataformas digitales. Este sencillo representa un hito en la carrera de De La Ghetto y Quevedo, consolidándolos como referentes de la música urbana en sus respectivos países y más allá.