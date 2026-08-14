La trovadora y extrabajadora social cagüeña Zoraida Santos falleció el 11 de agosto rodeada del amor de sus hijos en Estados Unidos, tras una larga lucha contra el cáncer. Tenía 81 años de edad.

La muerte de la veterana cantante fue confirmada por su hija menor, Mayra Dawkins, quien resaltó su calidad humana.

“Era como un sol, muy vibrante. En el proceso de su enfermedad aprendí mucho de ella. Fue una luchadora, con todo y su enfermedad siempre compartía y apoyaba a su familia y amigos. Su gran pasión, además de la trova, era ayudar al prójimo”, manifestó compungida Dawkins.

El reconocido trovador y músico Eduardo Villanueva utilizó las redes sociales para destacar los grandes quilates de Santos como trovadora.

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“Ha fallecido Zoraida Santos, una de las mejores trovadoras de Puerto Rico. Deja una huella imborrable en la décima y el folclor, siendo de las mejores improvisadoras y la primera mujer en competir en el ya desaparecido concurso de la Feria Bacardí. Hoy queda su recuerdo, su aportación, el disco que grabara y varios libros que publicó tanto en su ámbito profesional como en el género poético. Zoraida fue excelente ser humano, madre, compañera solidaria, trabajadora social, profesional bilingüe, gran intérprete de nuestra música, poeta y amiga de todos. QEPD”, sostuvo.

Los restos mortales de Zoraida Santos serán cremados, como fue su voluntad, y para enero del próximo año sus cenizas serán trasladadas y sepultadas en el pueblo de Salinas, donde vivió sus últimos años, según informó su hija.

A Zoraida Santos le sobreviven además de su hija Mayra Dawkins, Wanda, Víctor y Awilda Pérez.