Quién diría en los años 90 que el reguetón, un género marginado y subestimado -que salió del underground en Puerto Rico- superaría los pronósticos de muchos de que no duraría, dominando hoy día, a nivel mundial, la industria musical con ingresos millonarios.

Así lo validan dos expertos de la industria: el empresario José “Pompi” Vallejo, quien se ha destacado como disquero, manejador de artistas y productor de eventos; y el productor musical Félix Rodríguez, mejor conocido como DJ Negro.

Para Vallejo, quien ha tenido un olfato asertivo al trabajar con un sinnúmero de artistas, así como exponentes urbanos de la talla de Vico C y Don Omar, “si al público no le hubiera gustado (el reguetón), no hubiese crecido como lo ha hecho”.

“Sin lugar a dudas Primera Hora fue el periódico que apoyó el género. Antes se hacía un phoner desde donde estuviéramos (en el extranjero), se enviaban fotos por email y no habían redes sociales. Ponías al artista al teléfono (para la entrevista)”, detalla el empresario, cuya dinámica con Don Omar, cuando manejaba su carrera, era la que describe.

Agrega que nunca olvida “la portada en febrero de Tego, Raymond y William. Eso no se había hecho, reunir a estas tres mega estrellas para un artículo de un medio”. Se trata de un reportaje publicado el viernes, 13 de febrero de 2004, en la que Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón aparecen elegantemente vestidos, con rosas en las manos y otras mostrando el blin-blin.

Para Vallejo, que trabajó de lleno con Vico C a partir del 1998 cuando era vicepresidente de la discográfica EMI Latin, la clave del éxito del movimiento urbano obedece a “las colaboraciones entre los artistas que han sido esenciales y han ayudado al desarrollo de la música urbana”.

Indica, a su vez, que “la monetización ha cambiado y hoy día la música urbana ha sobrepasado todos los géneros habidos y por haber en el mundo a nivel comercial en streaming y download”.

Mención aparte hace del disco de Vico C, “Aquel que había muerto”, lanzado en 1998, que abrió camino en las emisoras radiales que se resistían a comulgar con el contenido urbano.

El creador junto con su esposa, Shirley Rodríguez, de la empresa Mr. & Mrs. Entertainment, destaca que “este género fue subestimado, marginado y criticado. No existía el bullying pero había un acto similar. El reguetón era impresionante (en ese inicio). Vetarlo, censurarlo fue lo que provocó que los jóvenes quisieran escuchar y consumir este tipo de música”.

Ivy Queen sigue siendo “La Caballota”

DJ Negro, quien abrió la discoteca The Noise -donde los nuevos talentos del género tuvieron su oportunidad de presentarse- y produjo discos a Vico C, Ivy Queen, Baby Rasta & Gringo, Big Boy y Mexicano, entre otros-, se asombra con la transformación que ha logrado la música en la escena urbana.

Natural de la barriada La Perla, comenta que “estoy sorprendido porque quién se iba a imaginar que el que se inventó el disco iba a hacer más chavos. Yo fui disquero, y ahora hay más chavos en la música. Las redes sociales han cambiado el negocio musical, de promoción, de todo. Si te montas tienes que saberlo (hacer) porque si no sabes cómo mover el dinero digital te quedas pela’o”.

DJ Negro, quien junto con Playero y DJ Eric lanzaron varios mixtapes para dar a conocer a los reguetoneros en los inicios del género, reconoce que la inmediatez y competencia son el plato fuerte del pentagrama musical, porque “está llegando la cepa nueva que no suelta el celular y vive con el life, y la de nosotros es la que vive en el Facebook”.

A pesar que en estos 25 años la presencia femenina ha logrado su espacio en el género con figuras como Karol G, Becky G, Natti Natasha y Anitta, por mencionar algunas, para DJ Negro “en tarima ninguna tiene la fuerza interpretativa que tiene Ivy Queen”.

“La fuerza que esa mujer da en la tarima los opacó a todos. Sigue igual como antes, y bien diva. La respeto, ella es la diva. Ella sigue batallando y está bien”, sostiene el experto en música que ha lanzado diez ediciones de los discos The Noise, así como otras publicaciones en directo.

Como si fuera poco, cuando apenas estaba comenzando en el mundo de la música, DJ Negro fue quien le dio la primera oportunidad a Vico C en una competencia de poco presupuesto donde “el Filósofo del Rap” ganó $15.00 interpretando el tema “El Vikingo”.

Del “underground” a lo comercial

Como parte de la historia del reguetón, no se puede pasar por alto la evolución de su estilo callejero, sexista y de maleanteo, que emergió a uno más comercial, abriendo las puertas del pentagrama musical en las pasadas dos décadas. Y ni hablar de la transición del cedé al streaming, en la que los cantantes urbanos han logrado una asertiva y millonaria movida. Un ejemplo de esto es Bad Bunny, quien además de romper récord con su álbum “Un verano sin ti”, con 183 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify, hace historia en los Grammy siendo nominado con esta producción a “Álbum del año”, convirtiéndose en el primer artista en conseguir esa nominación con un álbum cantando en su totalidad en español.

Recordemos también que Daddy Yankee junto con Luis Fonsi han hecho historia a nivel de descargas de música con el tema “Despacito”, que superó los siete billones de reproducciones digitales.

Claro está, las redes sociales no existían cuando salían a la superficie figuras claves como Vico C, Rubén DJ -quien tuvo su espacio en Telemundo- Lisa M, Brewly MC, Wiso G, Mexicano, Ivy Queen, Tempo, Baby Rasta & Gringo, Eddie Dee, Julio Voltio, Nicky Jam y Daddy Yankee.

En la ola comercial se montaron exponentes de la talla de Héctor & Tito, Don Omar, Tego Calderón, Wisin & Yandel, Arcángel, Zion & Lennox, RKM & Ken-Y, Alexis & Fido y Yomo.

Daddy Yankee con el tema “Gasolina”, una composición suya y de Eddie Dee, consiguió captar la atención internacional del reguetón en 2004. Ahí el mundo puso sus ojos en el pegajoso ritmo de este fenómeno musical y, desde entonces, el auge por este género no ha mermado. Por cierto, recientemente la revista Rolling Stone eligió esta canción, entre 100 de reguetón, como la número uno de todos los tiempos.