No es común que llegue hasta la isla una cantante, compositora y músico costarricense. Debi Nova (43) es una de esas excepciones que dejan un buen sabor del talento que germina en el hermoso país centroamericano. Esto no quita que ella misma reconozca que no es fácil ser artista en su tierra natal.

“Tenemos el gran reto de que nuestra industria musical no es muy generosa con nosotros. Es duro estar ahí y ser artista, y aunque sí hay una comunidad de artistas supertalentosos, nos cuesta muchísimo salir de Costa Rica”, compartió la cantautora, que afortunadamente ha logrado construir una audiencia de coterráneos, aun cuando vive en Los Ángeles, California.

Su voz melodiosa logra captar el oído desde la primera vez que se le escucha. El pasado fin de semana acompañó a su colega Kany García en sus tres conciertos y ahora aprovecha la visita para presentar su nuevo sencillo, “Pasajera”, tema que recoge la actitud con la que aprendió a aceptar la vida desde que se convirtió en madre.

“Quedé embarazada durante Covid, en el 2020, y cuando nació mi hija, también volví a nacer yo”, expresó con alegría. “(Soy) una mujer distinta que tuvo que reaprender todo; cuestionarme todas mis relaciones, incluyendo la relación con mi música, con mi carrera. Entonces, ‘Pasajera’ fue el resultado de ese momento cuando nació mi bebé que yo quería seguir viviendo mi carrera con la misma intensidad y era imposible, y a raíz de esa frustración, dije, ya no quiero pelear con lo que la vida me está presentando”, detalló.

El tema es uno alegre, fresco, e incluye un video realizado en la República Dominicana con la dirección de Lennyn Salinas. La historia audiovisual propone un cambio de perspectiva, en el que ella, como protagonista, se quita el gorro de capitán para mudarse a la silla de pasajera y desde ahí, comienza a disfrutar del viaje al que lleva la vida.

Este sencillo será parte del repertorio del álbum por publicar, “Dar vida”. “Todo el álbum está hecho con mucho amor, pero también con esa fortaleza femenina. Es un álbum que volvió a nacer igual que yo, igual que mi hija (Paloma), y que terminó de darse forma en enero del año pasado”, detalló.

Componer es una de las más cosas sagradas de lo que hago, porque hay tanta responsabilidad en lo que voy a cantar, en lo que voy a decir, que venga de un lugar genuino, que sea algo que pueda defender, se me hace difícil” - Debi Nova, cantautora

Musicalmente Debi Nova no lleva ninguna etiqueta. Sus letras las mueve entre baladas, pop, y sonidos que naturalmente la definen. “Es una de las licencias que me he puesto como cantautora y es no ponerme límites en cuanto a género, sin embargo sí hay mucho sonido latinoso, caribeño; nos fuimos a hacer muchas cosas al Caribe de mi país”.

La artista presentará una selección de su repertorio este miércoles, desde las 7:00 pm, en la Plazoleta de Ciudadela en Santurce. Será parte de un show acústico presentado por KQ-105.