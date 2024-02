Para muchos, el 30 de junio de 1994 puediera ser un día cualquiera. Pero Débora Brum asegura que esa fecha la transformó al reconocer que, tras salir de Brasil junto a una banda de crucero, encontró un nuevo lugar que pudiera llamar hogar y perseguir su sueño de ser cantante, Puerto Rico.

29 años después, la artista y embajadora cultural se encuentra feliz en la Isla compartiendo el encanto de su esencia “brasilera” a través de la música.

“Ya tengo a mi hijo de 12 años, ya me siento acostumbrada. Yo digo que soy ‘brasicua’, porque cuando voy a Brasil, llego y me siento en mi casa, pero aquí me siento muy bien, me siento acogida, siento que me integro”, manifestó.

Con esa seguridad adquirida por los años, la intérprete musical se prepara para seguir su misión de vida este domingo, 25 de febrero, con un espectáculo íntimo en Punto Fijo Café Teatro, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

“Viaja a Brasil”, como tituló el show, contará con un repertorio que saldrá en parte de sus más recientes producciones, “Mis canciones” y su disco homónimo, del que se desprende el tema “Samba en Borinquen”.

“Yo quiero que la gente vea, sienta, se conecte con la música de Brasil de diferentes vertientes, como el bossa nova, samba, samba reggae, música del norte, música del sur, música popular brasilera (MPB). Voy a llevar lo que más me gusta y lo que pienso que la gente le gustaría escuchar”, expresó la portoalegrense.

Asimismo, Brum, junto a su banda, llevarán clásicos de su país natal como “Garota de Ipanema”, “Chega de Saudade”, “Águas de Março”, de Tom Jobim; “Aquarela do Brasil”, popularizado por João Gilberto; “Mas que nada” de Sergio Mendes y Brasil ‘66, así como lanzamientos más modernos como “Ai se eu te pego” de Michel Teló, para esta velada musical.

Este show se enmarca con el motivo de celebrar casi tres décadas de residir en la Isla y aprender de sus costumbres, memorizar las canciones de merengue más populares para trabajos anteriores, y hasta enamorarse de los boleros y la salsa. Asimismo, este encuentro marca seis años de convertirse en embajadora de las artes y cultura brasilera de la organización sin fines de lucro Focus Brasil, cuya sede se encuentra en el estado de Florida.

Débora Brum llevará un pedazo de su patria para su presentación en Santurce. ( Pedro Correa Henry )

“Cuando me estoy presentando digo que voy a presentar una canción muy conocida, ‘Aguas de marzo’, y la gente se me queda mirando, y les pregunto a que no saben cuál es, y tan pronto comienzo a cantar, ellos vienen y dicen: ‘¡Ah, claro, claro!’ ”, contó la cantante, quien confesó que la influencia de nuestro país en ella es tal que compone en español, como si fuera su primer idioma.

Incluso, se percató que temas que escuchaba en su patria resultaron ser oriundas de la Isla, como “El día de mi suerte” de Héctor Lavoe y Willie Colón, a la vez que conoció que artistas locales se inspiraron en la música de su país, como Ismael Rivera con el tema “Berimbau”, que es el nombre del instrumento que se toca durante las presentaciones de capoeira. Igualmente, se percató cómo las batucadas tocan “Magalenha”, de Carlinhos Brown, y la fusionan con la plena.

“Todas estas manifestaciones son válidas. Así se formaron los ritmos. El samba es un ritmo tomado del machichi, que vino del camdomblé, que se originó de los africanos. La música es una expresión, es la manifestación de la voz del alma. Yo creo que estas expresiones son muy válidas, tanto de aquí para allá, como de allá para acá”, sostuvo.

Los boletos para “Viaja a Brasil con la música de Débora Brum” se encuentran disponibles en PRTicket.com.