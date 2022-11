La música no fue la primera opción. Dentro de las aspiraciones profesionales al graduarse de escuela superior, la administración de empresas fue su intento inicial, al que renunció al año de ingresar a la universidad, para mudarse a Nueva York y buscar oportunidades de empleo.

Fue al componer para un amigo, cuando el exponente urbano Dei V recibió la sugerencia de darle voz a sus propias creaciones. Lanzarse a la aventura le demostró que valió la pena. En la actualidad, ya cuenta con un primer EP, Yin Yang, que lanzó en 2021. Ha sido tendencia en principales plataformas digitales de música, con reproducciones que superan en conjunto los ocho millones. Trabaja bajo el ala de los productores Chris Jedi y Gaby Music. Y como si fuera poco, recibió el espaldarazo de la estrella urbana Bad Bunny, quien a través de sus redes sociales motivó a los usuarios a escuchar el tema Dame lu, del vocalista.

“No me preparé para esto. Nací con el oído de tener música, que digo que es algo que no todo el mundo lo tiene. Fue algo que traté, lo intenté, y vi que me salió, y dije ‘si practico, puedo mejorar y hacer algo con esto’”, compartió sobre la determinación de darse a conocer.

“Desde chiquito siempre tenía algo con la música. Me gustaba, pero no hice nada hasta después de grande, como hasta los 19″, manifestó David Gerard Rivera Juarbe, de 25 años, quien se graduó de escuela superior a los 16.

Su mudanza a Nueva York, donde lo une un vínculo por un lado de la familia, estaba enfocada en un giro laboral. “Yo estaba trabajando y en el tiempo libre que tenía, que salía de trabajar, ahí fue que le encontré un poquito el amor a escribir, pero nunca lo cogí en serio. Mientras estaba trabajando, escribía para un pana mío y me dijo ‘hazlo tú, que también le metes’”, recordó el intérprete, que en septiembre lanzó la versión remix de Dame Lu con Dalex, Omar Courtz, Brray, Ñengo Flow y Young Chimi.

“Yo no vine a sacar música hasta un año atrás. Yo estuve, como quien dice, encontrándome como unos tres años antes de salir a la luz pública. Tengo 26, vine a soltar música a mis 25. Empecé a cantar, como quien dice, a los 22, a meter mano en el estudio, en Nueva York, donde empecé”, añadió el joven de Río Grande.

Entre sus influencias musicales incluye a De La Ghetto, Arcángel y a Don Omar. “En (la plataforma de audio) SoundCloud escuchaba a Myke Towers y decía ‘diantre, ese chamaquito le está metiendo bien duro, me gustaría meterle así’”. Precisamente, el rapero lo invitó en septiembre a acompañarlo en uno de sus temas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como parte de su Myke Towers El Young King: The Tour.

El apoyo de Bad Bunny para Dame Lu en su story de Instagram, lo tomó por sorpresa. “Ese día yo estaba grabando en el estudio cuando empezaron a llegar un montón de mensajes. Yo estuve como media en shock. No lo podía creer. Uno empieza en esto, uno está en el negocio, trabajando, y cuando uno menos se lo espera, pasan las cosas”, analizó emocionado. “Lo vi y me emocioné”, añadió, y celebró que la versión remix “está superbién y ya estamos rompiendo”.

Al hablar de su estilo musical, aclaró que prefiere experimentar con diversos ritmos además del urbano. En la actualidad, promueve el sencillo bailable La matrícula. “Este tema es como un flow mío en reguetón, pero como maleanteo, pero para las mujeres, para bailarlo. Se escucha como contento”. Aunque lo promueve en este lanzamiento, confesó que ya los temas de la calle no pesarán en su interés como compositor.

“La música de maleanteo, últimamente, no la estoy escuchando porque siento que me saca de lo que soy como persona. Me gusta más la música comercial, alegre, relajada. Estoy llegando al punto en que mi música está llegando a los nenes, y eso es algo que uno no se da cuenta hasta que uno lo ve en persona, que uno mira a los nenes que son locos con uno. Uno hace este tipo de música porque a la gente le gusta, y a la gente de ese ambiente, de la calle. Pero en verdad, ya uno quiere llevar un mensaje positivo y un buen ejemplo al final del día”, reflexionó. “Quiero dar el ejemplo porque siento que yo puedo aportar muchas cosas positivas, cosas buenas a la juventud, a Puerto Rico y al mundo”.