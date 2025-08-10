El famoso puertorriqueño Bad Bunny se ha mantenido sorprendiendo con su “line up” de invitados a su residencia musical “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El viernes, durante la función número 13, asomaron en la residencia los actores Austin Butler y Darren Aronofsky, con quienes el famoso intérprete comparte créditos en el filme “Caught Stealing”, que estrenará en el cine el próximo 28 de agosto.

El puertorriqueño Anthony Ramos, quien además del cine también ha impresionado con su labor en Broadway, se sumó a los presentes para bailar los temas del protagonista de la noche.

PUBLICIDAD

Dei V y Omar Courtz se unieron a Benito Antonio Martínez Ocasio el viernes y el sábado para el tema “Veldá”, alborotando a la fanaticada desde el techo de la casita que sirve como tarima alterna.

RaiNao, quien ha sido una de las invitadas de mayor participación en la serie de conciertos, una vez más tuvo su momento junto al Conejo Malo en la noche del sábado. El grupo Chuwi, la orquesta Los Sobrinos y Los Pleneros de la Cresta continuaron con sus respectivas intervenciones en los shows.

Uno de los momentos más emotivos de su residencia fue el homenaje al legendario músico Eddie Palmieri, quien falleció el miércoles a sus 88 años. Bad Bunny separó un momento para que la orquesta interpretara el tema “Vámonos pa’l monte”, del célebre compositor y pianista.

Bad Bunny regresará esta noche para su función número 15 de la serie de 30 espectáculos en el coliseo.

Figuras como Ednita Nazario, Ricky Martin, Wisin, Gilberto Santa Rosa, JhayCo, Jowell y Randy, Yandel, Farruko, Félix “Tito” Trinidad , Adriana Díaz, Kylian Mbappé y LeBron James son solo algunas de las que han estado presentes a lo largo de sus conciertos.

El astro boricua continuará sus espectáculos cada fin de semana hasta el próximo 14 de septiembre, cuando culmina su residencia musical para luego iniciar su gira internacional “Debí tirar más fotos”.