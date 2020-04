El vocalista puertorriqueño Paquito Guzmán se encuentra delicado de salud en un hospital del área metropolitana, debido al cáncer colorectal que le fue diagnosticado en enero de este año.

El veterano artista nacido en Santurce y criado en Cataño, de 80 años de edad, será sometido a una colostomia esta semana.

''Llevo bastante tiempo en el hospital y he rebajado muchas libras, el lunes voy a someter a una nueva operación... esperando a ver que va a pasar conmigo. Le doy gracias a Dios y a la vida por todo lo que he logrado, no sabía que iba a durar tanto tiempo'', manifestó Paquito Guzmán en entrevista telefónica.

PUBLICIDAD

Además de su condición de cáncer, el veterano cantante no puede caminar tras haber sido operado de una fractura de cadera y no poder terminar su proceso de terapias, por la pandemia del COVID-19.

El bálsamo que lo mantiene optimista y con deseos de regresar al escenario es su esposa Carmen Julia Ruiz Martínez, con quien lleva casado 52 años, y la música,

''Ella es mi todo. Estoy aquí tranquilo esperando por lo que Dios tenga deparado para mi. No estoy cantando por esta situación que estoy atravesando, además ahora con el coronavirus nadie está haciendo nada. Si el Señor me da la salud vuelvo a cantar porque todavia tengo voz y no ha perdido el color'', sostuvo.

La carrera artística de Paquito Guzmán comenzó en la década del 1950, en el programa de televisión ''La Piña de los Teenager'', que produjo Tommy Muñiz, para Wapa Televisión.

Su calidad vocal y versatilidad lo llevó a incursionar en los géneros musicales de la salsa, merengue, bolero y bachata. Fue cantante de las reconocidas orquestas de Joe Quijano y Tommy Olivencia, y corista de un sinnúmero de grupos musicales.

El primer éxito que obtuvo con la orquesta de Quijano fue con el tema 'Bimbi', en el 1962, el cual combinó con un baile en el programa Teenager's Matinée de Alfred D. Herger.

A esté 'hit' se le unieron: Tu mejores horas, Sin compromiso, El negro chombo, 25 Rosas, Qué voy hacer sin ti, y Tu amante; repertorio que no podia faltar en sus presentaciones.

PUBLICIDAD

A lo largo de sus 60 años de trayectoria llegó a grabar más de 30 producciones discográficas con diferentes orquestas y como solista. Su música la llevó por toda la Isla y el extranjero.

Su última presentación fue en noviembre del pasado año, donde cantó a dúo con Andy Montañez, en medio del Crucero de la Salsa de Z-93, obsequio de cumpleaños que le hizo el locutor Néstor Galán ''Búho Loco'' y José Falcón.

''Logré todas las expectativas que me impuse en la vida como cantante, por eso le doy gracias a Dios'', aseguró Paquito Guzmán, al tiempo que expresó cómo le gustaría ser recordado.

''Que el pueblo de Puerto Rico me recuerde como lo ha hecho hasta ahora, con el mismo cariño y respeto que me ha brindado, y con la simpatía que tiene hacia mi persona. Le doy las gracias a todos los fanáticos que me han seguido durante los años de carrera que han sido satisfactorios'', concluyó.

Las personas interesadas en hacer su aportación para ayudar a Paquito Guzmán lo pueden hacer a través de First Bank, al número de cuenta 8020000186 P.G.