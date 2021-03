La cantante Demi Lovato rememoró su recaída y posterior sobredosis de 2018 en su nuevo sencillo, titulado Dancing With the Devil, al igual que la docuserie publicada esta semana en su canal de YouTube.

La canción integrará su séptimo álbum de estudio, Dancing With the Devil... the Art of Starting Over, que será lanzado el próximo viernes.

La música abre con un piano eléctrico opaco y una progresión al estilo James Bond -muy similar a la introducción de Skyfall, de Adele-, mientras Lovato reconstruye el hilo de pensamientos que la condujo progresivamente a interrumpir seis años de sobriedad: “Es un poco de vino tinto, voy a estar bien/No es que quiera hacerlo todas las noches/Me porté bien, ¿acaso no me lo merezco?”.

La cantante confesó la recaída en el tema Sober (sobria), que publicó -casi como un augurio- una semana antes del episodio que la dejó al borde de la muerte. Según trascendió en aquel momento, Lovato salió un lunes por la noche a celebrar el cumpleaños de una amiga en West Hollywood y fue hallada inconsciente al día siguiente en su casa.

La sobredosis de opioides le ocasionó un infarto y tres derrames, lesiones por las que aún padece daño cerebral. “Estaba bailando con el diablo, fuera de control/Casi me voy al cielo, estuve más cerca de lo que creen”, sentenció la artista en el estribillo del nuevo lanzamiento.

En los primeros dos episodios de la docuserie, Lovato reveló que al momento de su internado, los médicos que la atendieron le dijeron que le quedaban entre cinco y 10 minutos de vida. Además, habló de cómo se desencadenó adicción a la heroína: “Empecé a consumir de forma recreativa, pero con la heroína no es posible porque te vuelves adicta. No fue hasta que viajé a Bali unas semanas más tarde que me di cuenta de que había desarrollado una dependencia física. Allí compuse Sober”.

La letra de Dancing With the Devil hace alusión a la sustancia al mencionar un remedio de papel de aluminio que casi [la] derrota.

Los dos episodios restantes del documental se estrenarán el próximo martes y el siguiente, respectivamente, y detallarán la rehabilitación de Lovato tras el trágico incidente. En tanto, el nuevo disco de la cantante se compondrá de 19 canciones y tres bonus tracks, que incluyen colaboraciones con Ariana Grande, Noah Cyrus, Saweetie y Sam Fisher.