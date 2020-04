View this post on Instagram

Una versión a capela de una de las canciones más hermosas que he escuchado en los últimos meses 💫 Se llama ‘ If the World was ending’ de @jpsaxe con @juliamichaels 💫 Y me llega mucho más en estos tiempos donde a veces parece que el mundo se acaba y nos damos cuenta que al final, lo único verdadero y lo más que añoramos y necesitamos es el amor. El amor en todos sus sentidos y manifestaciones. Con el amor como guía es la única manera que vamos a poder crear un mundo mejor y más iluminado. 🙏🏼 Ese es mi sueño 💫 Les envío todo mi amor ❤️