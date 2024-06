Para el cantante uruguayo Nilo Lauz, su concierto “Noche de gala”, que presenta este domingo a las 4:00 p.m., en el Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas, es una prueba de fuego por ser su primera presentación en la Isla. El veterano cantante, quien lleva un año radicado en la Isla, aseguró sentirse “contento y tranquilo”.

“Aunque el público puertorriqueño no me conoce, cuando escuche el repertorio de canciones que seleccioné, grandes éxitos de la música romántica de los 60, 70 y 80, van a quedar fascinados y se identificarán con las canciones”, sostuvo Lauz, quien a renglón seguido explicó por qué tituló su presentación “Noche de gala”:

PUBLICIDAD

“Porque la música de nosotros lo amerita y debemos darle ese respeto a las mujeres y a todos los asistentes”.

Con este recital el artista pretende despertar el sentimiento romántico del público.

“Será una expresión interna de lo que es el romance. Quiero que con mis canciones vuelvan a revivir ese sentimiento y que los jóvenes conozcan lo que vivimos en esa época”, sostuvo.

Nilo Lauz, junto a Polo Álvarez, su director musical, seleccionó un repertorio de 45 canciones, entre las que incluye: “Porque yo te amo”, éxito de Sandro de América; “Candilejas”, de Charles Chaplin; “Te lo pido de rodillas”, “Puerto Montt”, ambas del grupo uruguayo Iracundos; y “Tú con él”, éxito del boricua Frankie Ruiz.

“A todos los artistas con los que he compartido les robé un par de canciones. Quiero aclarar que no todas las canciones serán románticas; tengo temas movidos para que el público no esté sentado toda la noche”.

Lauz estará acompañado de un grupo de músicos puertorriqueños compuestos por un pianista, dos bajistas, un baterista, dos coristas y dos bailarines profesionales. Contará además con el talento de la soprano boricua Camila Isabel, su invitada especial.

“Tiene una voz espectacular, le dará un toque de distinción y elegancia al evento. Va a cantar cuatro temas conmigo. Ya estoy deseoso de estar en el escenario con élla”, aseguró.

El cantante adelantó que rendirá Tributo a Los Iracundos.

“Fue uno de los grupos más grandes de mi país en los años 50. Dejaron una huella musical incalculable. El grupo original desapareció con la muerte de Eduardo Franco, el vocalista y quien escribía las canciones”.

Su admiración por la mencionada agrupación fue tan grande que en 2011 fundó el grupo Recordando a Los Iracundos.

“Fui también la primera voz. Gracias a los grandes éxitos que tuvieron viajábamos a Estados Unidos y recorrimos muchos países. Fue una época gloriosa. Parte de esas canciones son las que voy a compartir con el público puertorriqueño este domingo en la Sala Moneró”, subrayó.