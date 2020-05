Diana Fuentes no puede estar más feliz.

Justo el día antes del Día de las Madres estrenó el vídeo de su más reciente tema en promoción, un bolero de la autoría de su madre Mirta Lavastida.

La canción, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales y cuyo videoclip estrenó hoy sábado, se titula Ojos negros y fue escrito por su progenitora cuando era adolescente.

“Mi mamá la escribió cuando tenía 16 años”, dijo Fuentes sobre el tema que Lavastida le compartió hace cuatro años, cuando preparaba la producción de su nuevo disco, Libre, en Cuba.

Este bolero tiene arreglos del músico cubano César López, en una producción de su exesposo, Eduardo Cabra.

“Eduardo estaba también con nosotros en la casa y él, en el momento que escuchó la canción entendió perfectamente lo mismo que yo estaba escuchando”, dijo.

La canción, que Fuentes describe como “muy coqueta y muy sensual”, fue escrita en la época de los años 70 a partir de una experiencia que tuvo su madre en la adolescencia al escuchar a una compañera de clases hablar de un problema amoroso.

“Me llamó la atención porque yo dije ‘esto lo he escuchado yo antes’. No lo viví como tal, pero sí es el retrato de aquello que a mí me impactaba muchísimo de la traición”, reveló por su parte Lavastida al hablar de qué la inspiró.