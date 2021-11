No hay mejor testimonio que el propio, por ello la cantautora Dianne De Jesús decidió compartir una experiencia que marcó su pasado para inspirar a las niñas, jóvenes y mujeres que, al igual que ella, hayan sido víctimas de algún tipo de abuso.

El sencillo “Princesa” es una alabanza en la que la intérprete de la canción sacra expone la transformación que ha experimentado desde que se comprometió a predicar la palabra de Dios.

Dijo que la letra fluyó al regresar a su casa en un día común y conectar con una pista musical. “Dentro del Espíritu hay algo que se llama denuedo, que son cosas que salen bajo la inspiración y fue así como salió esa alabanza. La canté completa y busqué la manera de escribirla, y una vez ya estaba plasmada en letras, dije, ‘Wow, es prácticamente lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios ha quitado heridas, cómo Dios me ha vestido de su gracia, de su poder, de su amor, y sé que no soy la única, porque Dios es para todo el mundo, y sé que no puedo ser yo sola a quien ha impactado”, expuso.

De Jesús, además de componer este tema, trabaja en un proyecto de testimonios con mujeres que han experimentado una diversidad de vivencias que trastocan su salud física y emocional, entre otras.

“Siempre he querido hacer algo con mujeres, porque sé lo que es sentir problemas de autoestima, sé lo que es tener las manos caídas, sé lo que es no creer en mí misma y Dios me ha ayudado, desde que llegué a sus caminos, a crear ese valor, esas fortalezas dentro de su Palabra y ayudar a otras mujeres”, afirmó quien habla de un proceso de limpieza que inició hace cinco años.

“Me limpió de pensamientos de suicidio, de pensamientos de depresión, del ego, de ese pensamiento de que no voy a lograr nada, del orgullo, porque cuando olvidamos a Dios; esto no es que llegué al Señor, me convertí y rápido voy a hacer todo, no. Yo respeté mucho los procesos y me tomé el tiempo de sentarme, de buscar de qué manera Dios quería sanar en mi corazón”, compartió desde el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan.

La cantante parte en su testimonio de un episodio de abuso sexual que tuvo en su infancia, y del que ahora se siente preparada emocionalmente para hablar.

“Cuando pequeña pasé unas ciertas cosas que un niño no debería haber pasado. Nunca las hablé, nunca las comenté, no las hablé con nadie por el simple hecho de que a veces uno cree que no te van a creer y lamentablemente no soy la única. Hay muchas personas que han pasado por esto y no se atreven a hablarlo”, reveló. “Y dentro de mi niñez y adolescencia comencé a descubrir talentos. Comencé a descubrir que escribía, comencé a descubrir que podía bailar, comencé a descubrir que podía actuar. Talentos que tenía dentro de mí y que no sabía que los tenía y comencé a tener muchas experiencias”.

Cuando llego a Dios, llego con mucho coraje, con muchas frustraciones y le dije al Señor, ‘Si tú quieres que adore tu nombre, quiero estar de lleno contigo, no quiero estar en dos aguas, quiero estar de lleno, porque respeto y sé quién tú eres” - Dianne De Jesús, cantautora

Esta voz de la música sacra asiste a la Iglesia Bautista de Las 400tas en Canóvanas, más ofrece talleres sobre la obra del Espíritu Santo a través de las personas.

“Mi meta no es solamente adorar y ya, o cantar una canción bonita. Mi meta es adorar al Señor con cuerpo, alma y espíritu, como dice la Palabra, pero trabajar, porque hay un trabajo que después que sale la alabanza, hay que hacer”, dijo sobre el impacto social que persigue con sus predicaciones.

El sencillo “Princesa” cuenta con el acompañamiento de una Orquesta Sinfónica dirigida por los maestros Roselyn Pabón y Ángel “Cucco” Peña. El arreglo fue una creación del doctor Manuel Calzada.