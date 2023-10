El concierto sinfónico Disney 100 in Concert llegará el sábado, 4 de noviembre a las 6:00 de la tarde al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, para llenarlo de magia y de música.

El show presentará algunas de las canciones más icónicas de las películas de Walt Disney Animation Studios desde 1923 a la fecha en el año en que se celebra el 100° aniversario de Disney.

Bajo la dirección musical del Maestro Thiago Tiberio y la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, este espectáculo presentará al público éxitos musicales como “We don’t talk about Bruno” de ENCANTO, “In Summer” de FROZEN, “A Whole New World” de ALADDIN y “Part of Your World” de THE LITTLE MERMAID. Además, contará con más de 20 artistas entre cantantes, bailarines, acróbatas y reunirá a 15 de los personajes más entrañables de Disney como Mickey Mouse y Minnie Mouse, Elsa y Anna, Rapunzel y Flynn, La Sirenita, entre otros.

Los boletos ya están disponibles en Ticketera. El referido portal otorgará un 25% de descuento para quienes compren 4 o más boletos. Para obtener el descuento debe utilizar el código Disney25.

También puede obtener entradas en la boletería del Coliseo de Puerto Rico.