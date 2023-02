Cantar lo transporta a revivir recuerdos, a celebrar el amor o a narrar frustraciones. También, a recordar lo afortunado que se siente de contar con el respaldo de un público que, dos décadas después, sigue aplaudiendo sus temas y recitándolos con gran admiración.

Con una trayectoria de más de 20 años, el exponente urbano Divino rememora cuando tras el lanzamiento de su álbum Por experiencias propias (2010) se conversó la posibilidad de realizar un concierto con el alcance que proyecta ofrecer el próximo 24 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Dificultades en el sello disquero para el que cantaba, además de quebrantos de salud y los retos por la pandemia, fueron solo algunos de los percances que postergaron por más de una década sus planes de una función en el “Choliseo”.

En cuenta regresiva al espectáculo Todo a su tiempo, el artista se siente afortunado de no solo contar con la complicidad de su fanaticada para el evento, sino de poder mostrar una vez más un talento que con orgullo presume haber recibido de sus padres como uno de sus mayores tesoros.

“Mi papá era el lead singer de la iglesia”, compartió la voz de éxitos como Pobre corazón, Una lágrima, Mañana, y Mi vida, entre otros, quien nació en el Bronx, Nueva York. “Cuando falleció, un tío mío me dijo que él competía en talent shows de canto, competía y ganaba siempre. Es algo que lamento mucho, que no sabía eso antes. El murió en 2006 y ya yo estaba cantando, desde 1994, pero mi primer disco salió en el 2003. Él vio ese éxito y nunca me dijo nada (que competía), sino que estaba orgulloso de que yo lo pude lograr. No sabía por qué tan contento. Después supe que a lo mejor era un sueño de él”, mencionó con nostalgia. “El talento de escribir es de mi mamá. Recuerdo que ella hacía poemas para ella misma”, añadió con orgullo el también compositor, y resaltó que de ella aprendió a abrazar su fe religiosa.

La alegría lo inunda al compartir lo que tiene planificado para el show. Pero también, confiesa entre risas sentir nerviosismo. “Yo me imagino que todos los artistas se ponen nerviosos en su primer Choliseo”, analizó, y reflexionó sobre cómo llegó la oportunidad de realizar el espectáculo que lleva el mismo título de su primer álbum.

“En el concierto de Jay Wheeler, cantando Conmigo siempre y Pobre corazón, se sentía la euforia del público”, rememoró sobre la experiencia que se dio en octubre del año pasado como invitado del intérprete urbano. Esto motivó el acercamiento para trabajar en realizar su propio espectáculo, bajo la producción de Jose Dueño Entertainment. Si bien lo ilusionó hace muchos años, está seguro de que este es el momento correcto.

“El tiempo de Dios es perfecto, y no fue algo que yo pedí, sino que fue algo que me ofrecieron. Me están ofreciendo algo no porque soy trending, sino por mi trayectoria”, valoró sobre el proyecto que llegó pocos años después de ser intervenido quirúrgicamente de emergencia por problemas del corazón.

“Fueron cuatro bypass”, dijo sobre el procedimiento que le requirió un estricto proceso de rehabilitación. “Empecé a dedicar tiempo a mi familia por la situación. Ahí como que uno se da cuenta de que estamos en el sacrificio, y estamos trabajando full lo que es la música para darle al público lo que pide, lo que quiere. Eso me hizo poner una pausa”, dijo. “Cuando me recuperé después de ocho meses, un año, comencé de nuevo, pero suavecito. Hacía mis shows, hacía mis cositas, escribía, no sacaba temas, pero escribía, hacía colaboraciones, no es que me quedé sentado esperando. Esto (el concierto) es una bendición de Dios que me llegó como una señal de que ‘es tu tiempo ahora’”.

El visto bueno de su médico confirmó su sentir. “La semana pasada me hicieron análisis. Estuve con el cardiólogo. Me dijo ‘estás bien, tranquilo, tú estás nuevo, arranca y haz lo que tengas que hacer, haz lo que te haga feliz’”, celebró Daniel Velázquez, quien aclaró que, aunque padece ciertas condiciones de salud, se encuentra estable. “Estamos ready para el 24 de febrero”, afirmó con entusiasmo el artista, quien se distingue como uno de los pioneros del ritmo urbano, y participó en producciones de DJ Playero como Mc Stop Reggae y Playero 38 en la década de los noventa.

El romance, sin duda, será uno de los protagonistas de su próxima velada musical. “Primero van a ser temas para despertar al público. En el segundo bloque, entro con todo lo que es la balada pop, ya que estamos en el mes del amor. Luego, tengo una sección a Dios”. Su espectáculo contará con invitados como Baby Rasta y Gringo, Jowell y Randy, Ángel y Khriz, Miguelito y Farruko, entre otros.

Dentro de su agenda, trabaja en su próximo álbum, que proyecta lanzar este año. “Tengo muchos colegas que me están apoyando en eso. Ya tengo grabado a Farruko, a Justin Quiles”. El cantautor Don Omar, con quien colaboró en el tema Corazón de fiesta para su álbum Pain is Love, también formará parte de los invitados de Divino en su nueva producción discográfica. “Me dijo que es el tema que más se está moviendo del disco. Me escribe felicitándome”, mencionó. “Le dije del disco, que si está dispuesto (a colaborar) y dijo que sí”.

Los desafíos y dificultades han tocado su vida. Uno de los que lo marcó fue el fallecimiento de su hermano, conocido en la industria de la música como K2 Young, bajo circunstancias trágicas en 1999. Pero también, su libro de vida cuenta con muchos momentos de alegría y de triunfos. Cuando mira atrás, reflexiona sobre su agradecimiento por la fortaleza adquirida en el proceso.

“Estoy respirando. Han pasado muchas cosas en mi vida, y sigo vivo. Mira lo que está sucediendo ahora, todas las bendiciones. La gente ve al artista y el escenario, pero lo que no sabe es que tengo 300 guerreros detrás de mí que me están apoyando y me están ayudando”. Boletos a la venta a través de Ticketerapr.com.