Volver al ruedo artístico después de una pausa de cinco años es una de las experiencias que más valora el exponente urbano Divino.

La frustración y el coraje ganaron terreno en el proceso de recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente de emergencia por problemas del corazón, lo que por orden médica le exigió un reposo total de una de las actividades que más lo llena a nivel profesional: la música.

“Estuve tiempo recuperándome por cuatro bypass que me hicieron”, dijo sobre el procedimiento para tratar arterias obstruidas. “No solo fue una recuperación física, sino también mental porque me afectó bastante. Me tomó tiempo aceptarlo”, confesó el artista, quien colabora como invitado del exponente urbano King Goyi en el sencillo Déjate llevar.

PUBLICIDAD

“Cuando te sucede esto de repente, que no te lo imaginas, toma tiempo aceptar que tienes un problema de esta índole”, recordó. “Yo no lo esperaba. Estamos hablando de 2016. Estaba trabajando fuerte con un proyecto que estaba de camino, con una agenda de conciertos, de eventos que tenía ya por más de un año en contrato, y cae esto de repente”, lamentó sobre cómo el percance de salud trastocó su vida.

“Sientes que se acabó, que ya no puedes bregar, no puedes hacer el ejercicio que hacías antes, que ya no se puede hacer nada”.

Tras batallar para su recuperación, cuidarse se convirtió en una prioridad mayor.

“El trabajo de nosotros los artistas no es nada fácil. Yo salía a las 3:00, 4:00, 5:00… 9:00 de la mañana de un estudio. Te da hambre. Lo único que hay abierto a esas horas son los fast food restaurants de 24 horas. Te pones a comer mal, a lo mejor uno se toma algo, un traguito…”, repasó Daniel Velázquez. “Ahora yo entro a un estudio a las 10:00 de la mañana y ya a las 7:00 de la noche estoy fuera. A lo mejor puedo estar hasta la 1:00 (de la mañana), pero no más. Me voy, haya terminado o no la canción”, aseguró con énfasis la voz de Pobre corazón y Freno. “Esta experiencia me enseñó mucha responsabilidad, mucha madurez. Me enseñó a aprovechar el momento, a vivir cada día como si fuera el último. La familia me enseñó un montón de cosas”.

PUBLICIDAD

La recuperación le inyectó ánimo para nuevos proyectos.

“Tengo fe que esto de la pandemia ya se ponga en órbita, para aprovechar y volver de nuevo a ir a la calle y hacer lo mío. Tengo unos colaboraciones que estoy haciendo con artistas nuevos y artistas de renombre”.

De vuelta

Apoyar a la nueva generación de exponentes urbanos es una tarea que surge de manera natural para el veterano reguetonero. En este sentido, el intérprete urbano King Goyi valora que Divino accediera a su invitación para acompañarlo en el sencillo Déjate llevar.

“Cuando yo la hice, la guardé y seguí haciendo otras cosas. Como yo tenía comunicación con Divino, pensé rápido en él. Se la presenté, él se montó en la idea y rápido cayó al estudio e hizo su magia”, afirmó el cantante de 18 años, natural de San Juan.

“Fue una experiencia única trabajar con él, de verdad. Es un grande del género y más aún, de los creadores del género, que nos ha visto a todos. Fue una experiencia superchévere”, expuso Gregory M. Figueroa, su nombre verdadero.

Al hablar del tema, resaltó la intención de conquista detrás de la letra.

“Es un concepto que tenía desde un principio en mente. Cuando se la llevé a Divino decidimos hacerlo basado en esta chica que nos gusta mucho y que se nos ha hecho medio complicadito convencerla para poder salir a llevarla a cenar, a pasear con ella, con la idea de ‘vamos a disfrutarnos el momento’”, explicó King Goyi, y compartió que como parte de su preparación artística ha tomado continuamente clases de canto.

PUBLICIDAD

Por su parte, Divino resaltó el ritmo que caracteriza el sencillo.

“Es un reguetón lento. Participé porque es algo distinto de lo que yo he hecho. Yo hacía temas más bailables. Pero esto es un intermedio, para tú escuchar con tu pareja, o con tu novia, tu amiga”, mencionó el artista, quien desde sus orígenes disfruta experimentar con nuevos géneros musicales más allá del reguetón.

“También, este tema se logra por su responsabilidad. Como yo vi que iban a tratar el tema, responsablemente, profesionalmente, eso me motivó un montón. Más cuando escuché la pista, y el ritmo estaba chévere. Me motivó ahí mismo la musa y empecé a escribir y así es que se hace el tema”, añadió sobre la experiencia, y acentuó que “en este momento sigo enfocado en el pensamiento de escribir y de producir”.