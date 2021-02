“Este es el disco de más valor para mí”.

Como uno de los pilares en el origen del género urbano, la trayectoria del productor DJ Negro incluye haber sido partícipe -y gestor- de trabajos musicales de exponentes como Ivy Queen, Vico C, y el dúo Baby Rasta y Gringo, por mencionar algunos. Pero ahora le toca darle alas al sueño de su hija Danya, quien antes de fallecer ya había trabajado siete temas como parte de sus aspiraciones por destacarse en el mundo de la música.

“Aparte del valor sentimental, está el orgullo de formar parte de su sueño. Para mí va a ser un placer que todo el mundo escuche a mi hija”, dijo Félix Rodríguez, nombre verdadero del orgulloso padre, sobre la producción discográfica que lleva por nombre Thriving, y que estará disponible a partir de este viernes en las plataformas principales de música.

“Este disco es muy especial ya que era su sueño y lo quiero hacer realidad”, reiteró el productor, quien a lo largo de la entrevista hacía continuas pausas en su esfuerzo por contener el llanto al hablar de la joven que se privó de la vida el pasado 14 de diciembre, a pocos días de cumplir 25 años.

La decisión no ha sido fácil, porque con ella asoman los recuerdos de una hija amorosa en momentos en los que el duelo está en su máxima expresión. Pero recordar cuánto Danyaliz Rodríguez Pérez anhelaba lanzarse a nivel profesional en la industria de la música, le da fuerzas para su compromiso por que los temas que grabó no se queden en el olvido.

“Desde pequeña estaba ‘papi, dame una oportunidad de ser cantante’. Yo le decía ‘todavía no es tu turno, dame break, eso no es fácil’. Pero ella empezó a escribir unos coritos, y yo decía ‘se oye bien’, y un día me la llevé para el estudio y me enseñó un tema, y empezamos a trabajar el disco”, repasó.

Si bien Danya era consciente de la experiencia musical de su padre y de su lugar como pionero de la “vieja escuela” del reguetón, fue adoptando su propio estilo. El EP, que también cuenta con la colaboración del productor Jeriel, presenta temas con ritmos que van desde el dancehall y el trap, hasta el reguetón.

“Ella era muy adelantada a su tiempo. No le gustaba mucho lo que era el perreo. Le gustaba ser bien distinta. Me decía ‘papi, tú estás obsoleto’ (ríe)”.

A partir de la adolescencia fue enfocándose en su anhelo artístico.

“Desde los 13 años ella siempre estaba imitando (artistas)”, recordó DJ Negro. “Siempre estaba con ese deseo y rapeaba a su estilo”, compartió con ilusión, y destacó los atributos que la hacen diferente en su contribución a la música.

El tema en promoción es "Pa' la calle".

“Yo siempre he notado entre los cantantes algo específico. Su voz es totalmente distinta, es una voz dulce. Tiene la habilidad de hacer unos temas comerciales, que no le faltan el respeto a nadie. En sus letras ella es protectora de la mujer, con temas en que no se deja dominar, y que se da a respetar”, repasó.

El primer corte en promoción, que estará disponible mañana en las plataformas digitales, es Pa’ la calle.

“Trata de que ella no va a seguir soportando más estar quedándose en su casa mientras él está haciendo de las suyas. Es ella dándose su valor”.

“Hay que estar más pendientes”

Dentro del proceso de sanación, hay días en que la tristeza profunda domina su ánimo. En otros, encuentra en los recuerdos y el amor mayor fortaleza para ir asimilando la ausencia de su hija mayor.

“Este disco para mí va a ser un reto. Quiero que el mundo entienda que hay jóvenes que tienen sueños y, sin embargo, hay cosas que no comparten con sus padres”, expresó.

“El día a día es lo que me está ayudando. Hay días en que no he llorado. Pero hay días en que lo único que hago es llorar. Esto es poco a poco… Me ha dado fortaleza estar trabajando con su disco. Escucharla. Estar pendiente a su hermanita (14 años), que se parecen un montón. Ayudar a su mamá. Todo el tiempo estoy haciendo cosas para sobrellevar esto porque no es fácil, ahora mismo estoy hablando contigo y por momentos empiezo a llorar”, afirmó con voz entrecortada.

La jovialidad que formó la personalidad de Danya es una característica que atesora con gran valor.

“La voy a recordar como era ella: una hija superalegre. Era bien cariñosa. Todos los días era un ‘papi, te amo’, y se enfogonaba porque yo no le decía ‘te amo’, para atrás. Yo le decía ‘yo también’, y me regañaba, y me decía ‘quiero que me lo digas’, y entonces yo se lo decía. Eso lo voy a extrañar un montón”.

Repasar su labor de crianza resulta inevitable como parte del intento por encontrar respuestas al desenlace, que ocurrió en el hogar, y confesó que nunca vio señales que le dieran una sospecha de la vorágine emocional que atravesaba Danya.

“Creo que hay muchas veces en que uno se aleja de los hijos y no se mete en sus cosas. Yo por lo menos nunca noté nada de ella”, insistió con pesadumbre. “Yo fui criado un poco más rough. Fui criado en La Perla (San Juan) y al vivir en La Perla, la crianza era mucho más fuerte. Había que ser un poco más estricto, y de las cosas que nunca vi fue ser tan amoroso, tan espontáneo a nivel de demostrarle el amor que merecen los jóvenes”, reflexionó pensativo. “Quizás era un poco más fuerte con ella, pero quería que no fuera una chica débil en la calle. Pero no es que yo fuera un malcriao con ella”, aclaró. “Ella era más cariñosa. Mientras más fuerte eras con ella, más amorosa era ella y te dominaba de esa manera”.

Con su testimonio, expresó parte del propósito de compartir la experiencia que atraviesa. “Hay que estar más pendientes a los hijos porque esa señal por ninguna esquina la vi”, insistió sobre la joven que, además de español e inglés, hablaba francés, portugués y alemán. “A veces los hijos hablan más con sus amigos, con sus primitos, que hasta con sus propios papás”.

Por el contrario, recuerda los momentos en que la joven se mostró con un ánimo pleno, lo que le provoca mayor asombro sobre lo sucedido. “Inclusive, el 5 de diciembre fue su cumpleaños y ese fin de sea mañana yo hice su cumpleaños. Estábamos de los más contentos. Ella estaba de lo más contenta. Sus amigos vinieron. La pasaron bien. El fin de semana siguiente, ella me dice ‘papi, vamos a hacer otro party’. Yo le discjockeo. Estaba aquí con sus primitos, disfrutando todos de lo más normal. El domingo la pasamos chévere”, repasó. “Y el lunes me dice ‘papi, hazme la sangría que tú me haces, que es bien rica’. Le digo ‘está bien, bebé, voy a comprarla ahora, nos vemos horita’… Y ese mismo lunes es cuando pasa eso…”, detalló. “Sabrá Dios ella tenía algo, pero se quedó con eso por dentro”.

DJ Negro fue insistente en invitar a los padres a involucrarse más en la vida de los hijos, y a evitar pasar por alto detalles que pueden parecer parte de una rutina.

“Que le dediquen más tiempo, aunque los vean todos los días. Ellos no siempre demuestran cómo se sienten, porque ella me nunca me demostró nada. Todo el tiempo era alegre”, destacó. “Yo compartía con ella todos los días y no le dedicaba el tiempo porque estaba trabajando, estaba buscando el dinero. Estaba esta cosa de la pandemia y estaba desesperado porque no hay parties. Todo el tiempo estaba buscándomelas, y ellos necesitan mucho ese ‘te amo’. Esas palabritas tan sencillas hay que decírselas y hacérselas saber”.

Si usted o alguien que conoce está en riesgo de privarse de la vida llame de inmediato a la Línea PAS al teléfono 1-800-981-0023.