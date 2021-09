Era la reunión que habían esperado por años. Venticinto años para ser más específicos y es el tiempo que cumple su gran éxito, “Vengo acabando”. Lo que suponía ser el encuentro ante sus seguidores, precisamente, llevó por título “Vengo acabando 25 aniversario”.

Lo increíble fue que no se les dio como tanto desearon. DJ Nelson no se pudo unir a su amigo y compinche musical, Alberto Stylee, porque no tenía las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y la política del Coca-Cola Music Hall, donde anoche se llevó a cabo el concierto, establece que los eventos se darán exclusivamente para personas completamente inoculadas.

De acuerdo con una fuente de este diario, DJ Nelson presentó evidencia de la primera dosis y una prueba negativa, pero ni la administración de la arena ni el Departamento de Salud le permitió entrar a su concierto.

El evento producido por Paco López par No Limits Concerts, no obstante, se llevó a cabo con la participación de otro DJ, se supo.

El locutor y productor Jorge Pabón “El Molusco” publicó en Instagram una foto del encuentro entre DJ Nelson y Alberto Stylee una vez culminado el concierto. Indicó, inclusive, que el binomio del género urbano se dispone a anunciar una segunda función para que se complete la reunión en tarima.

Este diario aguarda por una declaración de la gerencia del Coca-Cola Music Hall sobre lo ocurrido anoche.

El productor López, por su parte, expresó por escrito:

“Lamentablemente, al DJ Nelson solo tener la primera dosis de la vacuna y una prueba negativa, no se le permitió tener acceso al venue, según lo exige la administración. A pesar de esta difícil situación para todos, el concierto se realizó sin mayores inconvenientes y el público se lo disfrutó. Gracias a todos los artistas por hacerlo posible”.