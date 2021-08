Ya no son los jóvenes de 24 y 21 años, ahora tienen 49 y 46, pero DJ Nelson y Alberto Stylee, respectivamente, siguen gozándose su música como si fueran niños. La acogida del clásico reguetonero “Vengo acabando”, que los catapultó como dúo en el 1997, los mantiene vigentes en el género urbano y ellos han decidido celebrarse a sí mismos con un concierto el sábado, 18 de septiembre, en el nuevo Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile, en San Juan.

“Después de 25 años que hicimos ‘Vengo acabando’, nunca más hicimos un tema como este. Nos volvimos a juntar para trabajar y esta vez lo que viene es candela por ahí pa’ abajo”, advierte Alberto Stylee, para quien este binomio es lo mejor que le haya podido pasar en esta etapa de su vida, por la confianza que se tienen en lo personal y artístico.

Esta reunión se formalizó en el 2020 con el lanzamiento del álbum “Inmortal”, título que según ha dicho DJ Nelson hace honor a la actualidad que todavía tiene el pegajoso tema “Vengo acabando”.

“Para nosotros siempre fue un sueño juntarnos”, comparte Nelson Díaz Martínez. Una vez sus caminos volvieron a coincidir, entraron al estudio de grabación con la misma adrenalina que un niño juega su videojuego favorito. “Acabamos de producir un tema que sentimos, por lo menos yo siento que le llegamos a ‘Vengo acabando’ y lo vamos a lanzar pronto, espero que sea antes del Coca-Cola Hall. Se llama ‘Aprovecha el tiempo’”, anticipa el DJ.

Mayormente los dúos con el tiempo se separan. A nosotros nos pasó al revés” - Alberto Stylee, intérprete de reguetón

Para el concierto que presentarán en el Coca-Cola Music Hall, DJ Nelson y Alberto Stylee lo que prometen es una fiesta de la vieja y la nueva escuela, que les permita viajar en el tiempo a través de la música que los formó hasta el presente.

“Queremos compartir tarima con todos los muchachos de la época, como Wiso, Rey Pirín, Don Chezina, Ranking Stone, Big Boy, que no canta hace más de 20 años en tarima, Baby Rasta & Gringo, Divino; a la misma vez queremos llevarle a la gente también no solo el concepto old school, sino que vamos a llevar varios temas de lo nuevo que está pasando”, adelanta el intérprete.

Esta pareja de la música urbana confía tanto en su fórmula que se atreve a aseverar que, entre tantos dúos en el género que defienden, no hay uno que los supere.

“El único dúo que pega es DJ Nelson y Alberto Stylee, es la verdad. No hay break”, afirma DJ Nelson.

El concierto “Vengo acabando 25 aniversario” aceptará solo a personas vacunadas contra el COVID-19. Los boletos ya están a la venta a través de Ticketera.