La angustia por un amor que se fue sirve de inspiración para el sencillo Y ahora, del intérprete urbano DNA.

“Es extrañar a esa persona que no tenemos al lado de nosotros”, mencionó el artista sobre el tema de trap, que cuenta con las colaboraciones de Alex Rose, Dalex, Ñengo Flow y Randy.

“Tiene un sentimiento grande detrás por el compositor. La persona que lo escribió, Piru, estuvo mucho tiempo preso y cuando la escribió estaba en la cárcel, así que cuando escuchas esa letra, sabes que él lo hizo con el corazón en la mano”, afirmó el exponente urbano en entrevista telefónica desde Orlando, Florida.

El relanzamiento del sencillo se da a un año de su publicación original.

“Yo empecé en el 2005 como corista de Ñengo Flow y de allá para acá, en el 2015, decidí irme como solista y abrir mi compañía This is TruLife LLC. Empecé a soltar demos en la calle, como uno dice, underground, nada profesional. Era verdad y suerte”, detalló como parte de la razón. “El tema de Y ahora es un tema que tiré a lo loco. Eso fue nada profesional. Lo tiramos y se fue viral. El video lo grabamos en Orlando, y ya tiene siete millones (de reproducciones) en YouTube”, dijo con ilusión Ángel Manuel Avilés, natural de Bayamón. “Entonces la compañía multinacional BMG me ofreció el contrato y ahí hicimos un EP”.

DNA adelantó que la producción discográfica contará con seis temas que, además del sencillo en promoción, incluye los temas Pila de enemigo y Guaya pared.

A nivel musical, presentará su voz en varios estilos.

“Estamos tocando todas las bases, trap, romantiqueo, dembow dominicano, reguetón comercial y malianteo”, enumeró con ilusión.

Cuando repasa sus orígenes, confiesa que su interés principal correspondía a un pasatiempo.

“Llevo tantos años y nunca me he quitado porque siempre lo he hecho como por hobby”, reveló pensativo. “Nunca pensé que quería ser famoso. Quiero cantar, pero nunca he tenido esa ambición. Siempre me gustaba rapear. Escuchaba rap y me gustaba la tira’era”, compartió.

La ilusión lo llevó a crear un dúo con su hermano bajo el nombre de DNA. “Terminó siendo un grupo de 5 personas”, recordó. “Uno de los integrantes fue Ñengo, que lo firmaron y se pegó”. Tras el rompimiento de la agrupación, el exponente urbano retuvo el nombre para utilizarlo como solista.