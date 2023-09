No se extrañe si para inicios del 2024 se topa en la calle con el afamado salsero boricua Domingo Quiñones y cuando éste lo salude se le note ese particular acento tan peculiar que tienen los colombianos.

Y es que desde el domingo, el cantante nacido en New Jersey en agosto de 1963, pero que pasó su crianza como adolescente en lo pueblos de Ceiba y Yabucoa, partirá rumbo a Medellín, Colombia, en donde estará ensayando hasta noviembre para participar en el musical “Una aventura de amor”.

Será de paso el cuarto musical en el que participa profesionalmente Quiñones, quien se destacó como protagonista en “¿Quién mató a Héctor Lavoe?” (1999) en Broadway, en el que fue elogiado por la critica especializada, de forma especial en The New York Times, y además premiado por su actuación. Otros dos musicales en los que participó fueron “Jesus Christ Superstar” (1998) y “I Like it Like That” (2016).

“Pues son como unos seis a siete años que no participo en un musical y estoy muy contento con el llamado e invitación que me hicieron para participar en este musical que se hará en Colombia. Aunque tengo algunos amigos y conocidos en Colombia, la invitación me llega por una recomendación que hicieran a los productores la Asociación de Teatro de Broadway”, dijo Quiñones, quien tiene una cercana amistad con la escritora Carmen Mirabal y el actor Marlon Moreno (“El Capo”, 2009).

El musical “Una aventura de amor”, enmarcada en un homenaje a la orquesta cubana La Sonora Matancera, que celebra su 100 años de establecida en este 2023, parte de una historia de la vida real y que se recrea a través del guión de la obra.

Afiche de la obra "Una aventura de amor", que subirá a escena en enero de 2024 en Medellín. ( Suministrada )

Junto a Domingo, los artistas y cantantes salseros colombianos, Elizabeth ‘Betty’ Kaar y Tito Murillo tendrán papeles estelares en el musical, cuya banda sonora está trabajada en temas que hiciera famosos La Sonora Matancera.

Kaar, conocida como ‘La reina del guaguanco’ y Bonilla son muy respetados en Colombia como salseros y suman miles de seguidores en sus redes sociales. Ambos se proyectaron en grande en Colombia a través de Caracol Televisión y su reality musical “A otro nivel”, en donde llegaron a ser finalistas del concurso musical (2019-2020).

“El trasfondo de esta trama es la música de La Sonora Matancera. Voy a ser el protagonista y junto a mí estarán varios cantantes colombianos. Además, en el musical participará el afamado y premiado grupo Salsa Ballet de Colombia, que tiene entre sus especialidades ‘el bailar en la punta del pie’, por el que han recibido grandes elogios y críticas de especialistas y hasta un Grammy Latino por su calidad en la pista”, dijo Quiñones, quien mantiene su rutina de ejercicios, sea caminando o corriendo, a diario.

La banda cubana La Sonora Matancera se fundó en 1924 por el guitarrista y vocalista Rogelio Martínez. Al sol de hoy, tras la muerte de Martínez en el 2001, el músico Javier Vázquez, con la bendición de Martínez antes de morir, lidera un grupo con el mismo nombre, que hace carrera en La Vegas, Nevada.

A lo largo de 10 décadas, La Sonora Matancera ha tenido cientos de músicos y cantantes que han formado parte del grupo. Daniel Santos, Myrta Silva, Celia Cruz, Bobby Capó, Nelson Pinedo, Leo Marini, Vicentico Valdés, Carmen Delia Dipiní, Ismael Miranda, Yayo ‘El Indio’ Peguero, entre otros, cantaron con la orquesta en un momento dado.

Domingo adelantó que cantará alrededor de entre siete a ocho temas en el musical y mencionó la canción En el Bajio, que hiciera famosa Celia Cruz, como una de la canciones que interpretará. “Cada canción estará vinculada una escena particular en el musical”, señaló.

Quiñones estuvo la pasada semana en Colombia, donde finiquitó algunas particularidades del contrato y ahí mismo recibió la noticia de que será, por el resto de su vida, codueño de la obra como parte de la negociación que hizo.

Los ensayos inciarán a todo vapor la semana entrante con música en vivo y el salsero boricua adelantó que aunque no se ha anunciado oficialmente en Colombia que él será el protagonista y tampoco se ha difundido mucha informaciónen sobre la obra, ya hay un sinnúmero de boletos comprados por compañías y auspiciadores privados que saben del evento.

“La idea grande es recorrer todo Colombia y montar el musical en teatros que tengan como mínimo capacidad para mil butacas. Colombia es una gran plaza para la salsa, muy buena. Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali… iremos por todos esos teatros y algunos tienen cabida hasta para 3 mil personas. Sé que estaremos en un momento dado en el teatro de la Universidad de Medellín y los planes son llevar este musical a algunas ciudades en Estados Unidos, y a Broadway, por ejemplo. Sé que ya hay varias invitaciones para esto”, sostuvo Quiñones, quien fue enfático en que mientras esté en Colombia no hará presentaciones personales.

Con el musical tendrá taller hasta los primeros meses del 2024, al menos.

Por lo pronto, dijo que viajará a Colombia con una buena cantidad de libros para leer y algunos para releer, cosa de mantenerse un tanto ocupado mientras hace vida en un apartamento que ya le separaron.

A su vez, dijo que su agenda esta semana en Puerto Rico sigue activa y además le permitieron cumplir con algunos contratos previos que tenía como cantante.

“Los meses de ensayo de la obra son de muy buena actividad y contratos y ya yo tenía algunas fechas comprometidas. Por ejemplo, salgo este domingo para Colombia, pero el 7 de octubre tengo un show en el Festival de la Salsa que auspicia la Cámara de Comercio en Orlando, Florida. Luego el 8 de octubre estaré en Puerto Rico, en Humacao, para participar en el Festival de Salsa de Tito Rojas”, indicó.

Quiñones señaló que saldrá el 9 de octubre para Colombia para dedicarse a los ensayos, pero entonces, desde el 18 de octubre estará por una gira que inicia en República Dominicana, sigue en Manhattan, en El Bronx, en New Jersey y entonces, una vez cumpla esos comprormisos, ya estará de lleno en Colombia desde la última semana de octubre para continuar con lo ensayos y finalmente debutar con el musical.

“Agradecido que me permitieron cumplir con los compromisos”, dijo.

Apodado ‘El más que canta’, Quiñones indicó también que mientras esté en Colombia aprovechará un tiempo para hacer un documental musical, en donde se propone visitar lugares y parajes colombianos, y grabar a los lugareños y su música, los instrumentos que utilizan, ver y recopilar ese folkclore colombiano y compararlo con lugares en Puerto Rico. “Me propongo ir a los lugares en que estén éstas personas, en el río que estén, en el monte que estén y si tengo que pintarme, vestirme como ellos, perfecto. Hasta montarme en canoa para llegar a estos lugares, y así poder retratar ese folkclore colombiano en el documental”.

Mientras, antes de partir este domingo para Colombia, Quiñones estaría grabando su parte como invitado del tradicional especial navideño del Banco Popular, que se dedica este año a la ‘salsa gruesa’ y su desarrollo histórico como género.

“El tema que cantaré es como una pachanga vieja de los años 60″, señaló Quiñones, quien también adelantó que para el venidero mes de octubre espera publicar su más reciente grabación musical, un sencillo titulado Hasta aquí llegué.

“Ya la canción está masterizada. Es un composición mía, que fue la que presenté al inicio del show en el Coca-Cola Music Hall, pero se le hizo un arreglo superespecial, en donde los coros entran primero, luego entro a cantar, y voy como caminando sobre la canción hasta que llega el coro fuerte y los soneos con un arreglo brutal. Todo muy distinto a la presentación del Coca-Cola. Es un tema planificado”.

En la actualidad Quiñones se escucha en la radio local con el tema a dúo con la joven cantante salsera de nueva cuña, Merari, con el tema Digámonos mentiras.

“Tremendo tema. Muy bueno. El tema ella lo dio a conocer como solista y estaba fuerte, pero ahora, modestia aparte, está mejor. Ella tiene un gran potencial en el género. Estudió canto, es una voz única, toca la guitarra y sabe de acordes, y de música. Es una joven que promete y el trabajo que hicimos fluyó muy bien. Que siga haciendo ruido y los salseros veteranos tenemos que dar la mano y apoyar a ésta sangre nueva en la salsa”, sostuvo.