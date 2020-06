El cantante, compositor y actor Domingo Quiñones celebrará el próximo 9 agosto su cumpleaños 59. Para él, será lo mismo que celebrar las seis décadas, pues lleva un tiempo diciendo que tiene edad para irse a acostumbrando.

Sabe que ya no es un niño, y el tiempo cada vez se le hace más presente y urgente. Por eso se ocupa de llenarse de vida a diario con las ocurrencias de su nieto Lucas Alonso -"jamás pensé que me fuera a tener tan fuera de control"-; con sorpresas como compartir el estudio de grabación con una de sus tres nietos, Joycee (18); con el amor de cerca de 40 años que comparte con su esposa Sonia Ortiz, y artísticamente, con la satisfacción de poder grabar e interpretar canciones que lo conectan con su realidad.

Eso le pasó desde que escuchó por primera vez el sencillo “Sabrás”, en Colombia, y ahora es su nuevo acercamiento a la salsa romántica que lo define desde la década de 1990, cuando se catapultó como una de las voces más completas con éxitos como No voy a dejarte ir y Si tú te vas”.

“Me atrevería decir que hace como tres años y medio a cuatro no grababa una canción con la cual estuviera conforme con lo musical, la letra, la interpretación, porque tenía que ser en Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico hago trabajos, pero siento que me falta algo”, dijo el sonero, o “El más que canta”, en entrevista vía Zoom.

El tema es una composición de Begner Vásquez, de Herencia Timbiquí, y según el salsero la narrativa que hace de amor a través del tiempo lo transportó a su relación con su compañera sentimental.

“Nos conocemos desde que yo era un chamaco. Nosotros fuimos un amor bien intenso cuando nos conocimos, las cosas vinieron a mermar luego de 20 y pico de años cuando bregamos con unas situaciones, pero ha sido una consistencia”, destacó de la madre de sus tres hijos: Marisol, Josh y Marquéz.

Lo trabajó con el cantante y arreglista Carlos García, y con el ingeniero de Ramón Alejandro, en Roló Studio.

“Quise darle una dinámica totalmente diferente, porque escucho mucha música tanto de Brasil como de África, y encontré unos elementos y con esos elementos que le integré se parece más a mi forma de hacer música”, detalló del trabajo que delineó la primera de dos canciones que presentará antes de lanzar un álbum.

“Las canciones ya están grabadas. He hecho una elección de canciones que se parecen a mí, a mi forma de pensar, a lo que la gente me cree. Yo no he tratado de encajonar en algo que voy a lucir simplemente por seis meses, porque las canciones son para toda la vida”, afirmó el actor de teatro (¿Quién mató a Héctor Lavoe?) y cine (Héroes de otra patria y El cantante).

"No se aleja del recuadro en el que tuve el mayor de los éxitos, porque es un disco que tiene música romántica, tiene su toque social, y siempre incluyo una canción o varias donde hablo de mi realidad y de mi fe".

Que Dios me haya preservado para ver estos momentos y disfrutarlos con mi familia, no tengo cómo agradecerle" -Domingo Quiñones, cantante y actor

El intérprete se estableció de nuevo en Puerto Rico hace unos cuatro meses después de pasar un tiempo en Massachusetts cerca de su mamá, quien es paciente de alzheimer.

Reinstalarse acá a poco tiempo de los temblores y seguido la pandemia de Covid-19, lejos de detenerlo, le permitió reinventarse con las plataformas digitales, algo que había minimizado hasta ahora.

“¡Hasta en Zoom!”, exclamó asombrado consigo mismo. “Creo que me ha dado tiempo para darme cuenta de mi edad, de que ya uno no es un niño, y yo siempre lo he sabido”.

El único plan que quedó en el tintero hasta que las actividades artísticas se normalicen es un concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con el que contemplaba celebrar sus 59 años el próximo agosto.

En el teatro, las ofertas no le faltan. Tras su participación en el musical Off-Broadway, I like it like that, el artista supo que, si se quedaba un tiempo más en Nueva York, quizás aún estuviera allí, o quién sabe si en el cine de Hollywood. Comentó que actores, actrices, directores y productores fueron a verlo al teatro.

“Sé que si me hubiera quedado en aquellos tiempos, mi carrera fuera otra, pero tengo tomar las cosas, como Dios las ha puesto en el camino. Por el hecho de que quizás no hubiese tenido la oportunidad de compartir con mi familia como lo he hecho”, agradeció.

“Disfruté a mis hijos y estuve presente en la crianza de mis hijos, que eso es algo que muchos cantantes y músicos no pueden darse el lujo de decir, y para mí es una bendición increíble. También en la vida de mis nietas, Joycee y Anushka, que tienen 16 y 18, y ahora a Lucas (1)”, agregó.

El nieto le está dando unos señales que lo llevan a pensar que pueda exteriorizar el arte que lleva en la sangre.

“Le voy a enseñar todas las fórmulas secretas, ahí voy a desparramar todo lo que yo sé”, puntualizó.