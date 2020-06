Valorar la grandeza dentro de lo simple de la vida.

Esta reflexión formó parte de la inspiración para las letras que componen el álbum reciente del dúo puertorriqueño Domino Saints, que por ocho años se ha distinguido por la fusión de ritmos urbanos con el pop.

La producción Island Kings Deluxe recoge los temas de los EP Island Kings Vol 1 (enero) y Island Kings Vol 2 (mayo). Además de invitar al baile, el matrimonio compuesto por David Leal y Gigi Ojeda quiso temas con un propósito adicional para su proyecto reciente.

“Hace más o menos dos años que empezamos a componer todas estas canciones. Gigi y yo sentíamos que tenemos que hacer un álbum que hablara de temas de volver a las cosas simples en la vida, de agradecer cosas menos superficiales, no tan vanidosas, cosas más reales, y queríamos que también fueran muchas canciones de amor, que fueran historias de nosotros”, reveló el vocalista a Primera Hora mediante videollamada desde Orlando, Florida.

“Decidimos llamarlo Island Kings pero no con la intención de creernos los más ricos, los más reyes, nada de eso, realmente era pensando que si tú tienes el amor y la Isla, y las cosas hermosas de la simpleza, tú no necesitas mucho para vivir como un rey”.

Gigi Ojeda abundó sobre la idea de lanzar dos volúmenes como preámbulo al álbum reciente, evocando el tiempo en que las producciones musicales se promovían como LP.

“Queríamos volver a esa época”, dijo. “El lado 1 o A pretendía ser más lo que tú conoces del artista, las canciones más comerciales, pero siempre estaba el lado B, que siempre era el que el artista podía hacer lo que le diera la gana, probar cosas diferentes”, afirmó la intérprete del dúo que en febrero de este año formó parte de una serie de conciertos oficiales del Super Bowl como antesala al evento.

Al aplicarlo a Island Kings Deluxe, repasó que “el volumen 1 es lo que la gente ya nos ha conocido, las fusiones con el reggae, pero volumen 2 quisimos fusionar con diferentes ritmos que de pronto no se habían hecho todavía, como brazilian funk hasta con un bembé cubano, y hablar de lo que nos diera la gana sin limitaciones”.

El sencillo en promoción de la dupla bilingüe es No es pecado, que cuenta con la colaboración del productor Sharo Towers (Farruko, Zion y Lennox, Maluma).

“Ese tema me encanta”, destacó Gigi. “Somos un dúo y nos sentimos que somos nosotros contra el mundo. Entonces ese tema, No es pecado, si los dos estamos crazy (locos), si ya tú encuentras a esa persona que piensa igual que tú y está igual de loca que tú, ya lo demás no importa. Lo que está bien o mal es relativo. De eso se trata, de que cuando tú encuentras a tu alma gemela ya tienes lo que necesitas, además del mensaje de que está bien ser diferente, ser quién eres, y si tienes una persona que tú amas y es igual que tú, eso es lo que importa”.

El álbum también cuenta con el tema Sol y playa, cuyo vídeo musical fue grabado en Puerto Rico en marzo.

“Queríamos transportar al mundo entero a lo que fue nuestra infancia en Puerto Rico, hasta el surfing”, destacó la cantante. “Éramos unos pelados de la vida, pero había un pana que tenía un Jeep, ‘y vámonos para la playa’. Ir a esas playas que no había gente, que estaban media solitas y pasarla bien”, recordó. “Era eso, transportar a todo el mundo a ese momento de nuestra infancia y volver a enseñarle a la gente lo importante que son las cosas simples en la vida, que no hay que tener tanto dinero para pasarla bien”.

Por otro lado, desde 2016 la pareja celebra lanzar producciones de manera independiente con los matices musicales de su preferencia, sin imposiciones de disqueras multinacionales ni la exigencia de un hit comercial.

“Tenemos bastante libertad creativa a la hora de hacer las cosas”, valoró David. “En este caso hicimos lo que nos dio la gana, escribimos las canciones que queríamos decir de corazón, utilizamos los productores y los estilos musicales que sentíamos que iban con lo que queríamos expresar: 100% libertad”, señaló el músico, quien repasó que desde sus orígenes “hicimos fusiones con música electrónica pero siempre teníamos esos elementos dancehall y reggae. Hemos ido surfeando la ola de las tendencias todo con el fin de agarrar la música caribeña y la cultura nuestra y llevarla a nivel internacional”.