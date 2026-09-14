Hubo un tiempo a mediados de la década del 1970, cuando Perín no era Don, que un grupo de adolescentes músicos en formación se creían dueños de un mundo llamado Country Club, entre Carolina y San Juan.

“Bueno, es que Country Club era una urbanización muy grande, con varias extensiones. Una parte estaba en Carolina y otra en San Juan. Ese era nuestro mundo, el que conocíamos cuando comenzamos a experimentar con la música y con la salsa”, dijo de entrada Pedro Morales Cortijo, conocido entre sus familiares y amigos de infancia como “Perín”, aunque años más tarde su nombre artístico evolucionó a Don Perignon.

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Maestro timbalero, de formación académica, Perignon celebrará el domingo 4 de octubre sus 50 años como músico profesional, esta vez de la mano de su orquesta La Puertorriqueña, una que campea y se pasea por derecho propio por las tarimas de la Isla y escenarios internacionales con una personalidad única y un elemento particular: poner a la gente a bailar salsa.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Bellas Artes en Santurce desde las 6:00 p.m. y La Puertorriqueña lo que pretende, más que destacar el protagonismo de su líder y director musical, es dar un paseo a través de cinco décadas, de ese gran recorrido musical que creció y sigue creciendo de la mano de “Perín”.

Invitados como Gilbertito Santa Rosa y Andy Montañez, que fueron un puente inicial de impacto para el desarrollo de Morales, son punta de lanza en el concierto. Pero no menos estelares serán Luisito Carrión, Moncho Rivera y Hermán Olivera, todos con dotes de salseros con largo y estable camino recorrido, y soneros de primer nivel.

Claro, que con esos cantantes en tarima y el sonido de La Puertorriqueña de complemento, músicos invitados de la talla de Víctor García, Humberto Ramírez, Mario Ortiz Jr., Arturo Ortiz, Pete Perignon, Sammy García y Sammy Vélez, entre otros, tendrán su espacio y participación en el evento que promete ser uno de usted y tenga.

“No necesariamente será un evento bailable, dado el espacio y escenario. Aunque sé que algunos darán su bailadita. Lo que buscamos es que la gente se recree y se divierta a lo largo de un par de horas. Un repaso de lo que hemos hecho y trabajado a lo largo de 50 años. Además, tendremos a otros invitados especiales, pero no puedo adelantar sus nombres. Yo quisiera tener a todos los que han estado conmigo de una forma u otra, pero a veces esa agenda de los invitados se pone difícil. Ellos también tienen sus compromisos”, dijo Perignon, quien jamás olvida cuando su juvenil cantante Santa Rosa le decía frente a todo el mundo: “Perín, estamos pegados, estamos bien pega’os en Country Club”, manifestó Peringon sin poder ocultar una sonrisa.

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Un mundo llamado Country Club

“Eran mediados del 70. Country Club era la urbanización más grande de Puerto Rico. Había como cuatros grupos musicales para toda esa comunidad. Se tocaba en cumpleaños, bautizos, graduaciones, fiestas de marquesinas. En todo eso. Teníamos muchos guisos y había espacio para las cuatro orquestas o grupos en el área”, sostuvo el músico.

De vuelta a cinco décadas atrás, el cotizado timbalero, cuya técnica y personalidad en la tarima asemeja mucho a uno de sus héroes, el veterano Willie Rosario, dijo que su caminar ha sido, como todo en la vida, uno de bajas y altas hasta alcanzar la estabilidad.

Aprendí mucho también durante mi etapa en la música, porque yo soy director desde los 15 años. Y no fue fácil al principio, porque estás haciendo algo que normalmente no corresponde a una persona de la edad que yo tenía en aquel momento" - Don Perignon

“Yo pienso que sí. Si volviera a nacer bajo estas mismas características debería querer hacer lo mismo, porque yo la he pasado bien. Tuve una infancia feliz; fui un niño feliz. Aprendí mucho para poder vivir la vida que se vive hoy en día. Aprendí mucho también durante mi etapa en la música, porque yo soy director desde los 15 años. Y no fue fácil al principio, porque estás haciendo algo que normalmente no corresponde a una persona de la edad que yo tenía en aquel momento. Mi padre no quería que fuera músico. Mi mamá colaboró mucho en todo esto que me gustaba. Ambos están vivos y estarán conmigo en el evento”, recordó. “Así que sí, yo haría lo mismo. Si volviera a nacer, sería músico... seguro que sí”, recalcó.

El músico no olvida que en sus comienzos todo le parecía un “hobby”.

“Básicamente, lo que hacía al principio era disfrutar. Tal vez aquello fue mi ‘hobby’ hasta que en algún momento comenzamos a vivir de lo que ganábamos con la música”, señaló Perignon, quien trabajó como alguacil en los centros judiciales de Carolina, Bayamón y San Juan, de donde finalmente se retiró.

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Ahora dedica su tiempo a la música. Son varios los álbumes que ha grabado con La Puertorriquena y sobran los tema que han sido un palo en la radio local e internacional. Temas como “A quién iré”, “Bailadores”, “Sin brújula”, “Afinque total”, “La clave me llama”, “Cáscara con afinque”, “Fiesta de cantores”, “Chévere”, “Mulata coqueta”, “Verdaderos soneros”, entre otros, así lo estipulan. Y algunos de esos números serán interpretados por sus cantantes que los hicieron hits, explicó Perignon.

Recuerdos de aquella época

“Así que vamos a repasar todo eso. Sé que van a darse cita algunas personas que fueron nuestros seguidores en los primeros años. Va a haber música de aquellos tiempos, de cuando tocábamos en Country Club. Eso le va a traer recuerdos a los fanáticos de aquella época. Tendremos música de esa época y también música de los años subsiguientes”, dijo.

El timbalero destacó que será una tarde muy especial por los cantantes que estarán activos en el evento.

“Especial y bien interesante, porque van a ver a cantantes que le gustan a la mayoría de los salseros salirse de su zona de confort y entrar, por decirlo así, como si hubieran sido cantantes de mi orquesta alguna vez. Eso hace que la actividad sea interesante, porque no es lo que tú ves todos los días. Si has tenido la oportunidad de vernos en una fiesta patronal vas a ver lo que ya conoces de nosotros, pero también cosas que nunca has visto”, apuntó Perignon.

En diciembre de 2022, Perignon sufrió un derrame cerebral que casi le cuesta la vida.

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“Sí. Ese duro golpe que me dio la vida me dio un tiempo para pensar y otro para agradecer todo lo que Dios me había permitido hacer. Tuve la oportunidad de conocer a grandes ídolos de la música y la salsa, gente que uno solamente podía ver a través de las carátulas de sus discos”, dijo con humildad.

Tras su recuperación volvió a la carga con La Puertorriqueña, que ha contado con cantantes como Víctor Manuelle, Josué Rosado, Joe González, Rico Walker, José Karlos Ribot, entre otros. A su vez, el afamado timbalero ha trabajado con primeras figuras salseras como Pedro Brull, Alex D’Castro, Jose Alberto “El Canario”, Primi Cruz, Cheo Feliciano, Paquito Guzmán, Lalo Rodríguez y Rafi Andino, entre otros.

“Al principio viví de la música, pero tras dejar la orquesta de Andy Montañez, hice mi propio proyecto y el asunto no arrancó como yo esperaba. Comencé entonces a trabajar como alguacil y seguía con mi música, aunque tuve que reducir el tiempo. Me concentré mucho más en mantener mi empleo, aunque siempre aparecían actividades para tocar. También tuvimos temporadas fijas en hoteles y eso me permitió seguir en mi trabajo hasta que me retiré. Pero, me di cuenta que con planificación se podían hacer ambas cosas. Trabajar y tocar. Pero, era importante estar organizado y manejar el tiempo”, sostuvo Perignon, quien fue reconocido meses atrás por el Senado de Puerto Rico y por el Salón de la Fama de la Música de Puerto Rico.

De dónde salió lo de Don Perignon

¿Cómo de Perín, Pedro Morales Cortijo pasó a ser Don Perignon? Pues eso son otros 20 pesos y sepa que Andy Montañez tuvo mucho que ver en el asunto.

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El famoso champán francés Dom Perignon es una marca de prestigio en el mundo. La bebida a base de las uvas Pinot Noir y Chardonnay se lanzó al mercado el 4 de agosto de 1936, utilizando una botella de cosecha de 1921.

“Pues mira. Lo de Perignon sucedió en Miami. Estaba tocando con Andy... eso fue entre 1982-1983 y tocábamos en un local cinco días a la semana. Allí siempre iba un cubano que se hizo amigo de nosotros. Le gustaba la música de Andy. Siempre tenía su mesa. Había un ambiente nocturno brutal. Parece que le agradó mi manera de manejarme en la tarima y le preguntó a Andy por mí, me saludó y Andy le dijo ‘este muchacho se llama Perín’. El cubano al parecer se quedó con esa idea del nombre y a la siguiente noche fue con una botella de Dom Perignon y la puso sobre la mesa y me dijo: ‘esto es para usted, porque para mí usted es una persona elegante y fina como esta botella’ ”, contó Perignon.

En segundos, el vacilón y velloneo no se hizo esperar por parte de sus panas músicos y el propio Andy.

“Ellos empezaron con que si Perignon para aquí y Perignon para allá, pero entonces Andy trajo lo de Don. Al final de la velada musical, Andy me presentaba y pedía un aplauso para su director musical, Don Perignon. Y ahí se regó todo. Andy fue el culpable”, dijo sonreído Pedro Morales Cortijo.

“Después fuimos a Costa Rica y allí fue que terminó de solidificarse el nombre. Cuando llegamos, ya la gente me estaba esperando como Don Perignon. Entonces dije: ‘Bueno, pues vamos a quedarnos con este nombre, porque parece que gusta’. Y ahí se quedó Perignon”.

Los boletos para “50 aniversario de Don Perignon” están a la venta en Ticket Center.