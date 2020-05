La cantautora cristiana Doreen Zayas lanzó su nuevo sencillo Yo soy un milagro, en el cual retoma su testimonio de sanación de la enfermedad de leucemia. Se trata de su cuarto corte promocional y su segunda interpretación en salsa.

“El tema se inspira en el momento en que el médico me dijo que, debido a la leucemia, tenía que hacerme un trasplante de médula ósea. No tenía el dinero para la operación. Así que una tarde morí. Salí del cuerpo. Vi mi cuerpo físico tendido en la cama, y en la mente, fuera del cuerpo, le dije a Dios: ‘Señor, si tú me devuelves a la vida, yo prometo servirte”, relató.

“Al rato, entré al cuerpo, pude abrir mis ojos y respirar. Volví a mi cuerpo, pero no regresé sana. Todavía tenía debilidad en mi cuerpo. Debido a la leucemia, estuve 11 meses en cama sin poder valerme por mí misma”, continúo.

La canción originalmente fue concebida en una balada. Sin embargo, luego de conversar con el pastor Reynaldo “Chino” Santiago, exvocalista de Grupomanía, sobre su inquietud de grabarla en algún género tropical, entendió lo qué debía hacer.

“Él me dijo: ‘vamos a orarle a Dios para que él nos dirija’. Cuando colgué con el, comencé a escuchar trompetas, y supe que debía ser una salsa. Volví a hablar con él y le conté lo que acababa de escuchar. Él me dijo: ‘sí, yo también la escuché en salsa’. Cuando colgamos, nos dimos cuenta de que el espíritu de Dios nos estaba hablando a los dos a la vez, dándonos el mismo mensaje”, relató.

Santiago, con quien mantiene una amistad de muchos años, se le unió nuevamente en los coros, junto a Lorna Marcano. El tema se grabó en Flame Music Studio, del también cantante Oscar Serrano. Mientras, el arte de promoción fue hecho por Iris Bermúdez.

El “video lyric” de Yo soy un milagro está disponible en YouTube. Mientras, el tema ya puede ser descargado y/o escuchado en todas las plataformas digitales.

En su regreso a la música, la exintegrante de la agrupación femenina Chantelle ha compartido su testimonio y fe a través de las canciones Quiero libertad, Vivo enamorada y su Medley de coritos. A corto plazo, sus planes en la música cristiana se dirigen a darle continuidad a su misión de “grabar canciones que ayuden a la gente a levantar su autoestima, saber su identidad como hijos de Dios y a creerle a Dios sus milagros”.

Entretanto, Doreen continúa al frente del programa de televisión Mujer a otro nivel, que se transmite todos los martes y jueves, a las 4:00 p.m., por CTNI y el canal 106 de Liberty, y que además, es producido por ella.

Su inclinación hacia la música comenzó durante la adolescencia, tras participar en una competencia de talentos, en el Colegio del Carmen en Trujillo Alto, donde cursó estudios. Ganó el primer lugar con el tema Hay barrunto en el caño de San Miguel, popularizada por la cantante puertorriqueña Lunna.

Fue así como, a los 16 años, la intérprete cristiana, natural de Trujillo Alto, inició su preparación y formación con clases de solfeo y canto.

Su padre, al conocer la admiración que sentía hacia Lunna, le consiguió una cita con ella y el productor, músico y arreglista puertorriqueño Ángel “Cucco” Peña, quienes les grabaron las pistas de los temas de la artista para que ella pudiera cantarlas en el próximo “talent show” del colegio.

Gracias a Cucco Peña, quien le enseñó a cantar coros para campañas publicitarias, fue contratada para grabar jingles con reconocidas voces del patio, como Gilberto Santa Rosa y Dagmar.

Su primera experiencia profesional en la música fue en 1992 con Chantelle, grupo del que también salió Olga Tañón. Con la agrupación grabó la producción Qué bien, en la cual tuvo la oportunidad de interpretar tres temas: Siento rabia, Qué bien y Tú me tienes así.