“La vida es para sentir y no entenderla, y me he liberado de algunos monstruos”.

Desde esa filosofía, el compositor y músico Draco Rosa ha descubierto una nueva forma de existencia, que bien se recoge en el tema y vídeo que se encuentra en las plataformas digitales: “Quiero vivir”.

Tanto la letra como el vídeo marcan un antes y después que se representa con visuales que van desde la oscuridad a la luz.

“´Quiero vivir´ tiene algo de magia, porque me saca del tiempo y me mantiene en el presente. La vida parece tan intimidante, como si existiera un reloj de tiempo cuando miramos hacia el futuro o nos perdemos pensando en nuestro pasado. Pero si te quedas en el presente, el tiempo no existe”, expresó el cantautor.

La nueva canción se inspira en la obra “Tengo ojos”, del poeta mexicano Jaime Sabines (1925-1999), combinando arreglos que infunden la vibra áspera del rock acústico, con una elevada orquestación, para enfatizar el contraste entre los elementos sombríos y entusiastas de la canción.

El vídeo fue filmado en Puerto Rico, presentando secuencias como en un sueño donde Draco Rosa habita su emblemático y místico personaje de vagabundo, con la dirección de Inés Mongil, quien también colaboró en el vídeo de “2Nite 2Nite”.

En los Latin GRAMMY, edición 2019, “Monte sagrado”, álbum contenedor de este sencillo, fue galardonado como mejor álbum rock, y su innovadora serie animada musical “Hotel de los encuentros” fue nominada como mejor vídeo musical de formato largo.

Durante el 2020, Draco Rosa formará parte de la gira de Soda Stereo y además comenzará su gira solista. Actualmente está trabajando en nuevas canciones y preparando el lanzamiento de su nuevo álbum.

El cantante, compositor y músico volverá a presentarse en concierto el 20 de noviembre en el escenario por estrenar, Coca Cola Music Hall, en el Distrito San Juan.