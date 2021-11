Decenas de fanáticos se congregaron en la tarde de hoy en el Jardín Botánico y Cultural de Caguas para disfrutar del nuevo material discográfico del cantautor puertorriqueño Draco Rosa.

Temas instrumentales con sonidos de la naturaleza forman parte de la propuesta musical Sound Healing 1:11, que tiene la intención de guiar al oyente a momentos de meditación para guiar a la serenidad y la reflexión. La producción estará disponible para la venta a partir de este próximo jueves.

El artista arribó en motora, acompañado de un séquito, poco después de las 5:00 de la tarde.

Con un concepto diferente, Sound Healing 1:11 es el nuevo trabajo discográfico del artista desde el álbum Monte Sagrado, que lanzó en 2018. El nuevo material de 11 temas se aparta de letras del rock y el acento en las cuerdas de la guitarra para enfocarse en acordes que buscan llevar a una experiencia musical más mística. Cánticos de meditación y sonidos de su finca Monte Sagrado, en Utuado, se entrelazan con arreglos orquestales como parte de las creaciones de este álbum. Selva, Fragancia de una flor, Dios mío, So Beautiful y Chateau Marmont son algunas de los títulos que forman parte del LP.

“Realizar este disco me dio una sensación de intimidad que no había sentido antes. Me pareció importante crear una obra musical desnuda y orgánica, que le permita al escucha desconectar y relajarse. Me encanta el sentimiento de descubrimiento que emanan estos temas. El proceso me dio alegría, y aquí estoy”, compartió mediante declaraciones escritas. “Cuando tu vida está dedicada a la música, el riesgo es tu mejor compañero. Este disco es un reflejo sincero del lugar donde estoy, el reflejo de una segunda oportunidad”, añadió, y confesó que atraviesa “el momento más auténtico de mi vida”.

El entorno del jardín botánico contribuyó a brindar a los presentes un ambiente de relajación mientras disfrutaban de la experiencia en sus sillas de playa o en sus matts de yoga.

José Javier Salazar, de Caguas, se incluyó entre los admiradores que estuvieron presentes en apoyo al vocalista. “Siempre he admirado su poesía, su carisma. Es parte importante de mi vida por los mensajes que lleva con su música”, dijo sobre la voz de temas como Más y más, Cuándo pasará y Esto es vida.

Susette Drew, de San Juan, afirmó cuánto su admiración por el artista la motivó a asistir al evento. “Siempre me ha gustado su música porque es algo nuevo. Él siempre está innovando y eso me parece muy bien”.

Israel Cruz, natural de Caguas, y quien se describió como un fanático de hace muchos años, resaltó la evolución musical de Draco. “Me gusta que esto no es lo mismo que ha hecho en otros discos. Esta vez es un sonido que te llega a otro lugar, a tener serenidad”.

Mayra Sánchez, del mismo pueblo, compartió que “me gusta su música, su misticismo”.

Al final del encuentro, el artista se expresó ante el público y mencionó su deseo de presentarse en concierto en algún recinto pero, por las restricciones de salud debido al COVID-19 no puede hacerlo pues, aseguró, no está vacunado.