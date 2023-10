Cuando se le conoció era Robi Rosa. Apareció en el 1984 como nuevo integrante del grupo Menudo y se convirtió en una voz protagonista en el crossover del grupo al mercado anglosajón. Su dominio del inglés, por su origen neoyorquino, colocaron su voz en los temas Hold Me y Like a Cannonball, que fueron éxitos de la agrupación en Estados Unidos.

Cuarenta años después es Draco Rosa, pero queda en él la sonrisa pícara que le conquistó fanaticada y sobre todo la pasión por la música. Lo distinto es que ahora la crea y consume libremente, buscando siempre que le permita seguir creciendo.

“Yo voy a hacer música hasta el último suspiro, pero cómo va a ir eso, no lo sé”, dijo. Y no lo sabe, porque le gusta la incertidumbre, la oportunidad de crear cosas nuevas, no la repetición, y eso es algo con lo que batalla constantemente en sus roles de productor, compositor e intérprete. “Siempre he estado cruza’o con la repetición, porque he vivido la vida de un pintor y aunque es música, para mí lo hice y ya está hecho. La idea de que tengo que hacer una pieza, la idea de que tengo que llegar a cada país y repetir esa pieza no la hace. Inclusive, tuve una época en que me deprimía, por eso hago versiones para tratar de mantenerme bien emocionalmente”.

La idea del negocio de exprimir una cosa, siempre le he tenido mis reservas, porque me encanta hacer cosas nuevas y la vida es corta y mi mortalidad está de frente siempre, así que cuando tomo decisiones, tomo decisiones más aventureras” - Draco Rosa, productor, compositor e intérprete

Draco Rosa reflexiona sobre su relación con la música en momentos en que hay mucho pasando a su alrededor. Conversó con este diario desde un espacio industrial, D11 Motorworks, donde está reuniendo varias de sus pasiones: motoras, carros antiguos, tatuajes, café y música.

“Hace ya un tiempito estoy congregando con varios amigos que se especializan en ciertas áreas y les fascinan el tema de las motos, los coches, los tattoos, entonces uno va pa’quí y pa’llá a visitar a un amigo y dentro de esa inspiración y esas conversaciones tomamos la decisión de agarrar este espacio para poner todo debajo de un techo para hacer comunidad más que nada”, compartió desde una esquina ambientada con elementos vintage, en el tattoo shop.

Este nuevo taller contará además con un área de comida, tipo grab and go, y una tienda, que estarían completadas para el 2024. “Está lindo, es un destination, tenemos un espacio más para seguir creando”, expresó. “Mi papá mecaneaba y me acuerdo estando chamaquito en Ponce y me fascinaba ver eso”.

Anticipó que incluirá canciones desde el inicio de su trayectoria musical hasta el presente. ( Nahira Montcourt )

Paralelamente con el desarrollo de este punto de encuentro en la zona portuaria de la avenida Kennedy en San Juan, Draco Rosa (54) se prepara para celebrar sus cuatro décadas de trayectoria musical en el concierto “Mysticus” este sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Anticipó que incluirá versiones de canciones que interpretó mientras estuvo en Menudo, canciones que produjo o compuso para Ednita Nazario y Ricky Martin, y una amplia selección de sus éxitos, desde Frío hasta la actualidad con el disco de vinilo Life After Vida, que sale al mercado esta semana y cuyo contenido es mayormente lo que ocurrió en vivo durante el concierto Vida (2013) en el mismo Coliseo.

“Sí hay unos momentos del show donde haré par de piezas de Menudo y cuando digo Menudo no son las clásicas de Menudo, sino Robi Rosa dentro de Menudo, que fue un momento cuando fuimos a Estados Unidos y se presentó una canción como Hold Me, una canción como (Like a) Cannonball”, detalló. “Tuve que hacer unos ajustes severos (ríe), pero la vamos a pasar bien. Yo me estoy divirtiendo, es un repaso interesante y gracias a las personas cerca de mí que dijeron, ‘Mira, son 40 años, por qué no haces...’ y dije, ‘vamos a hacerlo’ ”.

En el proceso creativo del concierto se ha remontado a los orígenes de muchas de esas canciones que compuso o produjo. Contó, por ejemplo, que la balada Vuelve no gustó en principio, pero tanto el exmanejador Ángelo Medina como él sí creyeron en el potencial de la letra.

“Ángelo Medina y yo estábamos como que, esta canción tiene algo, tiene algo, tiene algo, y le metimos mano y fue un superéxito. Así que se celebra ese lado de la moneda, de producir cosas grandes, como Tú sabes bien, y no ser el autor, pero a la misma vez cantar Más grande que grande, que sí es de mi coautoría. Es ese tipo de show”, adelantó. “De Ricky hay muchas y no hago todas, hago una selección de las que también los procesos están deep in my heart, porque se pasó bien”.

Lo que advirtió no podrá hacer esa vez es tocar la guitarra. Aunque está bien de salud, dejó saber que está “manejando los achaques”, específicamente en las manos. “No sé si es distonia en los músculos de las manos”, comentó sobre lo que se trató en India y localmente con terapias.

Los 40 años es lo que es, no lo miro mucho porque siento que recordar es sufrir. Vivir es estar vivo, en el momento. Hay muchos familiares que me dicen, ‘recordar es vivir’, y les digo ‘estás completamente equivocado’, porque siempre vas a decir, ‘es que antes era mejor’, y antes, y antes, y no sabemos lo lindo que es estar vivo hoy” - Draco Rosa, artista

La música es su vida. La lleva presente, pero es muy ecléctico en lo que escucha. Igual es su imagen, a veces rockanrolero y otras más espiritual... o la combinación.

“La música sigue siendo mi día a día, siempre tengo alguna música. Muchas veces siento que mucha gente agarra banderas en la música; yo soy de este lado, como si fueran equipo, tribus, no consumo música así. La música es impresionante y consumo de Brasil, de África, de donde me llegue, buena música, y vengo de una era donde había sabiduría dentro de las canciones. Creciendo me enteré de grandes escritores por escuchar una canción. Hoy en día eso no existe”, subrayó.

Siendo parte del mundo del arte, el padre de Revel y Redamo Rosa no se siente en posición de criticar -para bien o mal- el trabajo de otros artistas. Tal vez lo haga cuando tenga 80 años. Celebra, no obstante, los logros de sus colegas puertorriqueños sin llegar al punto de alabarlos aún cuando realmente no le agrade el trabajo que hacen.

“Todos estos éxitos (musicales) que dentro del contenido, en mi opinión, no es muy bueno, o de una calidad muy baja, mediocre, o inclusive, terriblemente horrible, es como celebrar a los Kardashians, que son un desastre para la mujer, ellas representan lo peor para la mujer y encima el sistema lo celebra, que es lo peor”, puntualizó.

Yo sé lo que es una mujer, es una gran inspiración en mi vida. Soy un hombre romántico, estuve casado por muchos años, divorciado ahora, y sé lo que es una mujer” - Draco Rosa, cantautor y productor

Luego que su salud se comprometió a causa del cáncer (2011), todo en su vida cambió. “Soy otro ser humano”, afirmó. Por eso le cuesta moverse al ritmo que dicta la industria de la música, porque ya pasó por la etapa de la vorágine (y exigencias) del éxito, y aunque está dispuesto a colaborar con otros artistas, lo haría siempre que no afecte algún proyecto, o simplemente lo que le hace feliz. Eso puede ser desde estar lijando una mesa en su finca en Utuado o darse un paseo en motora con el papá.

“Hay algo de ser grande, de ser lindo, de ser feliz, que es tan personal, y no me lo va a definir nadie”, apuntó el músico, multiganador de premios Grammy y Latin Grammy. “Yo quiero crecer con la música. Para dedicarle tiempo a una música donde no voy a crecer, lo siento, lo encuentro aburrido, cosa de estúpido, el camino del idiota”.

El concierto que presentará este sábado es único. Eso no descarta que lo modifique para llevarlo en una gira a la que le han invitado para el próximo año. “Tengo el deseo y el subidón de recorrer, ahora que no hay estas reglas (por pandemia)”.