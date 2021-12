El rapero canadiense Drake no quiere competir por un Grammy, ni por dos.

El músico galardonado con cuatro premios Grammy y su equipo de representación pidieron a la Academia de la Grabación que retire sus dos nominaciones de la boleta final de votación, dijeron dos personas cercanas a la decisión a The Associated Press. Señalaron que la solicitud de Drake fue respetada por la academia.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo la condición de permanecer en el anonimato, porque no estaban autorizadas a hacer declaraciones públicas sobre el asunto.

El lunes, los Grammy habían retirado las nominaciones de Drake de su sitio de internet.

Drake estaba nominado a mejor álbum de rap por “Certified Lover Boy” y a mejor interpretación de rap por “Way 2 Sexy” con Future y Young Thug.

Drake ha criticado a los Grammy en años recientes. El músico se dijo descontento por no ser nominado fuera de la categoría de rap. También criticó la importancia de los Grammy durante su discurso de aceptación al recibir en 2019 el premio a la mejor canción de rap por “God’s Plan”.

“Si hay gente que tiene trabajos regulares que salen en la lluvia y la nieve y gastan el dinero que ganan duramente para comprar boletos para ir a tus conciertos, no necesitas esto. Les prometo que ustedes ya ganaron”, dijo Drake sosteniendo su trofeo. Antes de que el rapero continuara, cortaron su discurso.

Los Grammy se entregarán en Los Ángeles el 31 de enero.