La cantante puertorriqueña Dubaii promociona el vídeo del sencillo “Mala mía mami”, disponible en su canal de YouTube. El videoclip presenta a la intérprete haciendo travesuras para irse de “party” a escondidas, por lo que espera que sus padres se duerman para adueñarse de la calle con sus amistades.

“Este tema es para gozar, ¡solo eso! Va dirigido a los adolescentes y jóvenes que deseamos salir a janguear, por lo que nos las inventamos para lograrlo… Fue muy divertido el rodaje de las escenas y pudimos plasmar lo que dice la canción”, manifestó por escrito Valeria Gerena, nombre de pila de Dubaii.

Las imágenes se filmaron en una acogedora residencia en Manatí y en una nueva discoteca exclusiva en Santurce.

Las secuencias, en los que Dubaii demuestra sus habilidades para la actuación, fueron dirigidas por el famoso artista Gringo, padre de la exponente musical, y por Maldow, joven muy solicitado para proyectos audiovisuales.

Dubaii ha sonado canciones como “Mintiéndonos’, “Hola”, “Sleepover”, “Born to Shine” (con Gringo, del dúo Baby Rasta & Gringo, y el artista brasileño Billy Ronca), “Look back to you”, “Distracted” y “Do you think about me”.