Su intención es mostrarse tal cual es.

La cantante puertorriqueña Dubaii quiso compartir con sus seguidores a través del sencillo Por ahora lo que representa su cotidianidad, en especial para quienes imaginan que por dedicarse a la música, su diario vivir contrasta en gran medida con el de personas que no viven en este entorno.

“Soy una persona súper real”, afirmó enfática la cantante juvenil. “Me motivé a escribirla porque veo muchas cosas falsas que la gente proyecta en la música”, observa Valeria Gerena, su nombre verdadero. “Quería dejarles saber a los que me escuchan que yo soy igual que ellos. A pesar de que yo tenga seguidores, soy igual que todos ustedes, hago las mismas cosas y cometo errores”.

Para su propósito, acompañó el tema con un vídeo musical que estrenó el día de su cumpleaños, en junio 9.

“Representa todo lo que soy yo, aunque muchos se imaginan una vida de artista, yo vivo una vida normal como una joven de 17”, insistió la intérprete, quien se inclina principalmente por el pop y R&B. “Es una representación de cómo se vería un día normal mío, levantándome, lavándome la boca, viendo Netflix, entre otras cosas. También, ya que el vídeo salió el día que mi cumpleaños, le incorporamos esa celebración”.

Previo al tema, la cantante lanzó el sencillo Mintiéndonos, que establece la dinámica de disimular la atracción por la otra persona, ya sea por orgullo o timidez.

“La canción está describiendo el punto de vista de una nena como de ‘todo lo que siento por ti’, pero nos mentimos, todo lo que pasa, yo esperando que me llames, desesperada, pero no te lo voy a decir, y cuando nos vemos cara a cara nos mentimos”, dijo sobre la letra, y reveló que en su carácter personal, suele actuar igual cuando se siente atraída por alguien.

“No digo nada. Dejo que el destino haga lo que vaya a hacer. No soy de que me gusta esa persona y le voy a decir directamente que me gusta. Yo me lo quedo. Si pasa algo, pasó, y si no, pues fine. Fluyo”, afirmó la voz de Sleepover, Distracted y Born to Shine, que cuenta con la colaboración de su padre, Gringo (del dúo Baby Rasta & Gringo) y el artista brasileño Billy Ronca.

Dubaii, quien además disfruta la faceta de componer, manifestó cuánto cuida el contenido de sus temas.

“Hay gente que habla malo en las canciones, palabras obscenas, o dicen cosas que nunca han vivido, como lo de las pistolas, del barrio, y son personas que viven en lugares que no cuadran con lo que dicen. Quiero ser real a lo que soy como persona. A veces uno puede irse por la fantasía, pero tampoco quiero irme muy fake a lo que no soy”, dijo, además de la intención de velar por los mensajes que promueve.

“Me di cuenta de que hay muchos jóvenes, muchos niños pequeños, hijos de amigos de mis padres, que me escuchan, y me motiva a mantenerme clean porque ese público es el que va a crecer conmigo. No me gusta decir nada malo hacia una persona”.

Quiere ser actriz

Dentro de sus intereses artísticos, ha comenzado a descubrir que la actuación también se perfila como una faceta que desea explorar.

“Durante la cuarentena me enviaron un link para entrar a una audición para entrar a una academia”, dijo. “Estuve ahí como tres o cuatro meses y he aprendido mucho”.

Hacer un personaje creíble es uno de los desafíos que más disfruta.

“Algo bien retante es aprendértelo todo (el libreto). Si no te lo sabes, lo que vas a decir, no vas a proyectar como se supone al personaje que quieres llevar. Eso es algo que admiro demasiado de los actores ahora que lo estoy haciendo yo”, destacó, y compartió que se trata de una aspiración que tiene peso en sus metas.

“Firmé en una agencia después de coger las clases y ahora estoy en los castings. Ahora mismo estoy haciendo castings para películas de Netflix, de Disney Plus. Uno no sabe lo que vaya a pasar, pero es intentarlo y estar en este rumbo. Me estoy divirtiendo mucho con diferentes papeles. Un día soy perversa, otro día soy una nena bien buena”, describió sobre las propuestas para las que se ha preparado.