El exponente urbano Dylan Fuentes disfruta repasar cómo desde niño se las ingeniaba para escuchar a escondidas los ritmos del reguetón que ya iban influyendo en su interés musical en su natal Barranquilla. Con el paso del tiempo, fue reconociendo que se trataba de un género que deseaba explorar en su anhelo de sobresalir como artista.

“Como a los siete años me metía a escondidas en el cuarto de mi tío a ver los videos de Lito y Polaco, de Héctor y Tito, que en ese tiempo eran canciones y videos un poco explícitos con las modelos y todo eso, y él era el único que escuchaba esa música. Recuerdo que a mi papá no le gustaba que yo viera eso”, compartió en entrevista telefónica desde Bogotá, Colombia, para promover el sencillo Tu verdad.

PUBLICIDAD

“Después, con los años, mi papá tuvo un grupo de reguetón y yo iba con él a los ensayos, y ahí siempre recibía esa energía urbana”, reveló sobre la oportunidad, que también le permitió cantar en presentaciones como invitado.

A los nueve años, participó del reality Factor X. “La primera canción que canté fue Rakata, de Wisin y Yandel, producida por Tainy”, rememoró, y añadió que a sus 14 años fue cuando inició los pasos para enfocarse en trabajar en una carrera como solista “y crear mi música y buscar mi sonido”.

Dentro de sus logros, hoy estrena el sencillo Tu verdad, con la colaboración de la intérprete argentina Cazzu.

“Es esa historia que a muchos nos pasa. Tú conoces a una persona, se empiezan a dar las cosas, de pronto hay química, pero no sé cuál es ese factor sorpresa, que está ahí guardado, que no deja que nunca los dos saquen a flote esa relación o ese vínculo que tienen. Entonces mantienen quizás esa relación en silencio. El otro busca sacarle la verdad a ella”, detalló sobre la temática. “Están en este dilema de saber por qué está pasando esto si es tan rico, si la pasamos tan bien, si nos sentimos tan bien. Es una canción que sé que mucha gente va a conectar con ella”.

El cantante, quien ha trabajado con artistas como Myke Towers, Lennox, Justin Quiles y Mau y Ricky, compartió que hasta cierto punto se identifica con la canción.

“Llevo dos años soltero, en que nadie me ha conocido a nadie, pero tampoco he estado solo. Quizás he estado estos años así como que llevando casi siempre esos vínculos en silencio”, confesó, y atribuyó su dedicación a la música como la razón principal para hacer a un segundo plano el interés por cultivar una relación amorosa.

PUBLICIDAD

“Me ha pasado en estos años. Sí me han interesado personas, pero llega el punto en que quizás estoy tan enfocado en mi carrera, las cosas que estoy haciendo, las que me estoy dedicando, que mi cabeza como que no tiene tiempo para pensar o quizás dedicarle energía a otra persona. No es que quiera decir no, sino que mi cerebro no está para eso”.

Trabajar con Cazzu, a quien admira, figuraba en sus anhelos a nivel musical.

“Hace tiempo quería hacer algo con ella, y se nos dio. Tu verdad es un tema que inicialmente trabajé en cuarentena. Lo tenía escrito, guardado, y se la envié a ella y le había encantado”, dijo con ilusión.

La oportunidad de grabar juntos, con el productor Tainy, se dio en noviembre. “Fue un día supercool, lleno de buena energía. Nunca había trabajado con ella. Me parece que es muy talentosa y un ser humano muy genuino. Me encanta trabajar con personas así”, enfatizó el reguetonero, quien participó en las dos temporadas de la serie colombiana Siempre bruja (Always a Witch) con el personaje “Johnny KI”, un estudiante con el deseo de ser artista urbano.

“Fue un proyecto muy exitoso. A mí en lo personal me abrió demasiado las puertas, tanto actoralmente, como músico también, porque soy cantante en la serie”, valoró. “Es un proyecto que me encantó. Todavía me creo el personaje, amo el personaje”, enfatizó, y aclaró que por el momento no vislumbra participar de otro proyecto como actor.

“Más adelante sé que sí. En este momento no porque quiero enfocarme solamente en mi carrera musical. Quiero dedicar toda mi energía a eso”.