El cantautor británico Ed Sheeran regresará a presentarse en Puerto Rico el 13 de mayo de 2026 como parte de su gira “Loop Tour”, casi nueve años después de su último espectáculo en la isla, anunció este martes la producción del concierto.

La presentación se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, la principal sala de espectáculos de isla, bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents, los mismos que organizaron la residencia de 31 conciertos de Bad Bunny.

El acto en Puerto Rico es parte de un tramo latinoamericano recientemente anunciado de la gira que arrancará en mayo próximo.

Ese recorrido latinoamericano iniciará en República Dominicana y continuará por Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica, marcando el regreso de Sheeran a América Latina.

Los boletos para el espectáculo en mayo próximo estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes de Banco Popular desde mañana, miércoles, a las 10:00 de la mañana en Ticketera.com.

Mientras, la venta de boletos general comenzará el próximo jueves, también a las 10:00 la mañana, a través de Ticketera.com.

La gira, en general, comenzará oficialmente a principios de 2026 en Nueva Zelanda y Australia.

La última vez que Sheeran se presentó en Puerto Rico fue en junio de 2017.

Será la primera gira de Sheeran tras haber concluido su histórica y récord “Mathematics Tour”, que se extendió por tres años y rompió cifras globales de asistencia y recaudación.

Los conciertos de la nueva gira contarán con un nuevo diseño de escenario, una producción visual de última generación, y una nueva lista de canciones que incluirá temas del más reciente álbum de Sheeran, “Play”, así como los éxitos que lo han convertido en uno de los artistas más queridos a nivel mundial.

Lanzado en septiembre pasado, “Play” toma inspiración de tradiciones musicales de la India y Persia, conectándolas con las raíces del folk irlandés, género con el que Sheeran creció.

“Play” debutó número 1 en países como Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y Reino Unido.

Tras el lanzamiento del álbum, Sheeran sorprendió a sus seguidores con “Play - The Remixes EP”, un proyecto de cuatro temas donde reimagina algunas canciones del disco original a través de colaboraciones con reconocidos artistas del sur de Asia.