Si hay alguien que siempre está proponiendo proyectos novedosos para sorprender a sus fans, esa es la colombiana Shakira, quien no sólo ha deleitado a su público de todo el mundo con la exitosa gira Las mujeres no lloran, sino que ahora también les dará un EP con versiones en vivo de dos de sus álbumes más destacados.

Se trata de una colaboración con Spotify con la cual Shakira celebrará dos fechas importantes en su carrera: el 30 aniversario de su álbum Pies descalzos (1995), que marcó su internacionalización, y el 20 aniversario de Oral Fixation vol. 1 y 2 (2005), con el que grabó los temas en español e inglés.

El proyecto incluirá los temas más icónicos de ambos discos en versiones en vivo, incluyendo “Hips Don’t Lie”, que fue lanzado unos meses después de Fijación Oral como un bonus track. El tema será en colaboración con Ed Sheeran y Beéle.

Con este EP se intenta capturar la esencia de Shakira en los primeros años de su carrera y toda la energía que le imprime a sus shows.

El estreno de esta producción se realizará a nivel mundial el 22 de octubre de 2025, coronando para Shakira un año de muchos éxitos y un reencuentro con su público después de no salir de gira en siete años, gracias al tour Las mujeres no lloran, que ha consolidado a la cantante como una de las mejores del mundo.