El legado del afamado músico puertorriqueño Eddie Palmieri sigue creciendo tras su fallecimiento a los 88 años en agosto del pasado año.

Ahora, según dio a conocer mediante comunicado de prensa su hijo Eddie Palmieri II, la ciudad de Nueva York nombrará este próximo 8 de julio la intersección del East 112th Street y Park Avenue, donde ubica Harlem, como la nueva Eddie Palmieri Way con miras a honrar el legado del músico, compositor, pianista y arreglista boricua, que a lo largo de su carrera ganó 10 Grammy.

De paso, ya antes la ciudad de Nueva York había honrado la memoria de Palmieri cuando declaró el día 18 de julio como el “Día de Palmieri”, desde el 2024.

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Así las cosas, el nombre de Palmieri se une a otros artistas boricuas que han sido honrados en la Ciudad de los Rascacielos con sus nombres en calles o avenidas.

Héctor Lavoe fue honrado en la intersección de las avenidas Westchester y Bryant, en el sector de Longwood en El Bronx, que ahora se llama la Héctor Lavoe Way en reconocimiento a su legado y al lugar donde vivió al emigrar a la ciudad en 1963.

El músico de fama mundial, el boricua Tito Puente, tiene la Tito Puente Way, el tramo de la calle 110 (entre las avenidas Madison y Park) en Spanish Harlem (East Harlem), inaugurado en el año 2000 cerca de donde se crió el afamado timbalero.

Rafael Tufiño, reconocido como el “Pintor del Pueblo”, fue el primer artista plástico caribeño en recibir este honor en la ciudad. El tramo de la calle 103 (entre la Tercera Avenida y Park) en East Harlem lleva el nombre de Rafael Tufiño Way.

Mientras, se dio a conocer que ese miércoles, 8 de julio en la Gran Manzana se realizará el evento en honor a Palmieri, y ese día habrá una actividad musical especial titulado “Eddie Palmieri Block Party”, en donde se presentará un homenaje en la calle protagonizado por The Eddie Palmieri Experiencie, una banda de jazz y salsa que reúne a destacados exmúsicos de la orquesta de Palmieri. El proyecto lo dirigen el saxofonista alto Louis Fouché y el bajista Luques Curtis.

A través del The Eddie Palmieri Experiencie, el hijo de Palmieri expresó que la banda se dedica a difundir el legado musical de su padre por distintas partes del mundo.

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En The Eddie Palmieri Experience participan músicos como el conguero Little Johnny Rivero, el pianista Zaccai Curtis, los trombonistas Conrad Herwig y Jimmy Bosch, el flautista Jeremy Bosch, José Claussell en los timbales, Orlando Vega en los bongós e Iván Renta en el saxofón barítono.

La banda tuvo su debut el 30 de mayo en el Jersey City Jazz Festival 2026. Se espera que este año, la banda esté de visita en concierto en Puerto Rico, lugar donde nacieron los progenitores de Palmieri.

Eduardo Palmieri Maldonado nació en Nueva York el 15 de diciembre de 1936 y falleció el 6 de agosto del 2025 tras dejar un legado e historias musicales en la disciplina del jazz y el género de la salsa, en donde es referente musical internacional.

Su primera banda musical salsera fue La Perfecta, con la que estuvo desde 1961 hasta 1968.

En 1976 ganó su primer premio Grammy con la producción “The Sun of Latin Music” con el joven cantante boricua Lalo Rodríguez, de entonces 16 años. Con “Unfinished Masterpiece” también logró un premio Grammy al año siguiente.

En el año 2013, Palmieri recibió el premio más prestigioso en jazz de los Estados Unidos, el Jazz Master en los NEA Jazz Masters.

Palmieri ganó el Grammy en siete ocasiones: 1976, que fue el primer año que hubo categoría de mejor disco latino, por “The Sun of Latin Music”; 1977, por “Unfinished Masterpiece”; 1985, por “Palo pa’rumba”; 1986, por “Solito”; 1988, por “La verdad - The Truth”; 2006, por “Listen, Here!”; y en 2007 junto con Brian Lynch, por “Simpático”. Además, en 2001 ganó un Grammy Latino junto con Tito Puente por su disco conjunto “Masterpiece - Obra Maestra”; y en 2013 le otorgaron un Grammy Latino a la Excelencia Musical por los logros de toda su carrera.