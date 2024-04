Tras casi dos años sin presentarse en Puerto Rico, el afamado pianista boricua, el maestro Eddie Palmieri Morales hará una presentación en la Isla de esas que los salseros de la mata están obligados a no perderse.

Nacido en la ciudad de Nueva York en 1936 y de padres boricuas nacidos en Ponce, Palmieri, de 87 años, estuvo alejado de los escenarios mientras atendía problemas de salud. Pues bien, ahora los salseros tendrán la oportunidad de ver en tarima a Palmieri y su orquesta en Puerto Rico el domingo 13 de octubre en el Coca-Cola Music Hall, en un evento que el propio músico afirma que no se perdería por nada del mundo.

“Espero regresar a Puerto Rico para actuar el 13 de octubre. Puerto Rico siempre ha sido el lugar más sagrado para los Palmieri. Allí estaré con mi orquesta en el Coca Cola Music Hall interpretando todos mis grandes éxitos y les garantizo una experiencia musical histórica para todos”, dijo Palmieri, quien tiene en su resumé un abultado listado de premios alcanzados y logrados a través de su trayectoria musical, desde que debutó con su propia orquesta La Perfecta en 1961.

Su banda fue innovadora en la salsa neoyorquina. Tenía una mezcla no tradicional en los vientos, comandada por trombones en lugar de una línea de trompetas. Esto creó un sonido nuevo que le permitió mezclar ritmos como el jazz estadounidense con afrocaribeños, que fueron del gusto del salsero y el bailador.

La anterior presentación en Puerto Rico fue en marzo del 2023, cuando participó en el “Mastercard JazzFest 2″ celebrado en el anfiteatro Tito Puente.

El también compositor, reconocido con un doctorado honoris causa por la Universidad de Berklee, hizo historia en abril de 1971 en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, cuando hizo su primera presentación en la Isla.

Nunca antes en dicho plató se había presentado un concierto de música tropical, ni de bomba ni plena y ni mucho menos un concierto de salsa. Fue Palmieri junto a su hermano, también pianista y organista, Charlie, quienes rompieron el hielo en ese sentido y ante casa llena. El evento titulado “Eddie Palmieri & friends, Live In Concert at the University of Puerto Rico” fue un lleno total. Además, Clemente junto a un grupo de amigos que conformaban el Círculo de Estudiantes Metropolitanos, grabaron el concierto y de la mano del propio Palmieri lograron publicar un LP que es icónico en el mundo salsero

Palmieri, conocido como “El Sol de la Música Latina” ha ganado ocho premios Grammy en su carrera con cinco nominaciones de la Academia Anglosajona de la Grabación y dos Grammy de la Academia Latina.

El concierto de Eddie Palmieri y su Orquesta en el Coca-Cola Music Hall es una producción de Alexandra Fuentes. Boletos están disponibles para la venta en Ticketera.