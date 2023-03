El cantante y músico puertorriqueño Edgar Joel, quien ha triunfado como una de las voces principales en el género de la salsa, está de fiesta para celebrar su amplia trayectoria artística.

A lo largo de tres décadas, la voz del éxito “Hasta el Sol de Hoy”, que popularizó en los noventa y se ha convertido en uno de los clásicos más escuchados de este ritmo tropical, ha permanecido activo con la grabación de discos, sencillos y la realización de presentaciones artísticas para continuar afianzando su conexión con sus seguidores.

El año pasado lanzó su álbum recopilatorio de éxitos “30 años de Trayectoria”, que incluye canciones como “Hechizo de Luna”, “Tu Adiós Me Duele”, “Contigo”, “Amores de Pantalla” y el célebre “Hasta el Sol de Hoy”, entre otros que el público amante de la salsa romántica ha convertido en favoritos.

La producción musical también cuenta con su versión del tema “En Dónde Estabas”, composición de Andrés Saavedra, Mónica Vélez y Yoel Henríquez que lanzó el año pasado. La letra narra la decepción de encarar a un viejo amor que no supo valorar sus sentimientos, pero que regresa con arrepentimiento cuando ya es muy tarde para volver a intentarlo. El video musical se grabó en Nueva York y presenta vistosas escenas naturales mientras los protagonistas dramatizan la frustración del encuentro.

“Ser cantante ha sido toda una bendición. Doy gracias a Dios por el don que me regaló y al público que siempre me ha mostrado su apoyo. La música es lo que más me gusta hacer”, expresó por escrito Edgar Joel.

El salsero tiene en su agenda presentaciones que incluyen destinos como New Jersey, Toronto, Montreal y Barranquilla.