La cita del artista Edgardo Monserrat ante el público que asista este sábado, a las 8:30 de la noche, a la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes en Santurce, será una nueva carta de presentación, en la que expondrá desde el escenario su crecimiento y evolución en las distintas facetas creativas en las que se destaca de forma simultánea.

Cantante, compositor, artista plástico y arreglista, Monserrat sabrá fusionar las expresiones artísticas mientras refleja su actualidad, cuando ha vuelto a establecerse en la Isla después de un largo periodo residiendo en Los Ángeles, California.

“Va a ser un proyecto que en el carácter personal marca una etapa muy especial, muy importante, porque me ubica en el contexto de ahora, en lo que he logrado absorber todos estos años en ambas facetas (cantante, artista plástico)”, compartió el ex ganador del Festival de la Voz y la Canción de Puerto Rico.

Musicalmente el vocalista arma un espectáculo tan diverso como su perfil artístico, con temas propios y otros del catálogo de música popular, con arreglos refrescados, que tomarán elementos de la bomba, el flamenco, entre otros géneros que lo acompañan desde la adolescencia, cuando despuntó en la escena profesional. Lo hará en complicidad creativa con una orquesta de “músicos increíbles”, según la describió.

Monserrat encuentra entre la plástica y la música dos formas distintas de comunicar. La plástica le permite invitar a una reflexión más abstracta, pero no menos profunda, mientras que la canción lo lleva a un punto de expresión más directa, más explícita. “Siento que una nutre la otra”, dijo, también en términos de que hay mejores momentos para una y otra a lo largo de cada año. “Hay temporadas de zafras de lo que son las contrataciones de presentaciones en vivo, igual que lo que son las composiciones y las actividades privadas, y la pintura es igual; no todos los días se logra colocar una buena pieza en una buena colección, o hay una obra comisionada. Es un proceso donde se invierte mucho tiempo en buscar esa creación y continuar ese hilo conductor y esa constancia de la expresión”, dijo.

Este artista ha compartido el escenarios con figuras, como Concha Buika, Carlos Vives y Olga Tañón, con quien colaboró en el tema “Está loca”.

Los boletos para “Monserrat Ahora: El Concierto” están disponibles para la venta en Bellas Artes, y a través de Ticketera.