La cantautora Edith Santiago busca un nuevo espacio en la industria musical con una fusión de jazz pop que le permite exponer uno de sus géneros musicales predilectos y dar rienda suelta a su pluma.

Su primera apuesta en esa búsqueda de oportunidad se titula el sencillo “Alma herida”.

La cantante se ha ganado un fiel grupo de admiradores que la han acompañado desde sus inicios y que ahora esperan deseosos más de su música, algo que le ha permitido pisar firme en su decisión de lanzarse de manera independiente.

Y no es para menos. Edith Santiago creció en una familia musical muy arraigada a la salsa, y con un oído muy pulido para los ritmos tropicales, sin embargo, aun cuando ya había decidido dedicarse a la música, optó por sonidos muy diferentes. Su papá es el salsero Eddie Santiago.

“En mi casa se vivía al ritmo de la salsa, por mi padre y a mí me encanta. Pero, también tengo otros gustos musicales en los que me siento cómoda. Me encanta el jazz, y de ahí viene gran parte de mis influencias musicales. Siempre admiré las interpretaciones de cantantes como Christina Aguilera, Amy Winehouse, Mariah Carey… Y ahora que estoy de manera independiente, decidí escribir mis propias canciones y moverme por el jazz pop”, expone la cantautora.

En “Alma herida”, la cantante expone el dolor que se atraviesa tras una ruptura amorosa y como el alma queda en carne viva al tener que seguir un camino apartada de la persona que se ama. Para la producción del tema, Edith contó con la colaboración de Ian Dobyns.

“Nunca pensé que disfrutaría tanto el proceso de componer un tema y darle vida. Ha sido un camino difícil y lleno de muchos retos, pero con una gran satisfacción. En esta canción dejé mi alma, y espero que la puedan disfrutar tanto como yo”, destaca la intérprete.

Edith Santiago ya tiene otros temas sobre la mesa, pero por el momento espera que el público disfrute de este tema, que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.